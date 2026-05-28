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一次解決率為90% 1個月使用4.5萬人

停水、水費不用再打電話給台水，以後都可以交由AI客服「水寶」一次搞定。台水公司4月底推出AI客服，協助今年預估服務量達到800萬的使用戶，民眾只要輸入自家地址就可以查到是否受到停水影響，水費帳單問題也能迎刃而解，台水公司表示，並且未來將進一步推出AI語音客服。台水副總經理王傳政回顧，60年的台水公司，在1974年至2003年是由135個在地化服務協助民眾解決用水疑難雜症，當時仰賴人工登錄及紙本資料，無法即時回應民眾疑問，甚至可能出現下班就無法詢問窘境；2003年後改為電腦化資訊，改由全台灣12區處服務民眾，設置24小時全年無休、0800免付費專線通報。但是在2009年莫拉克颱風時，全台停水戶數一度高達85萬戶，讓南部各區處用戶服務中心應接不暇，最後決定痛定思痛，在2010年後改推出24小時全年無休的集中式客戶服務，整合所有服務。然而，近年來隨著用水戶增加、災害等重大事件頻傳，每月服務量能已經來到8萬通，2023年面臨小犬颱風及簡訊詐騙事件，每月服務量一度達到14萬以上，導致服務品質下降。經過台水分析，多數民眾問題都是繳費、水費查詢及法規約占4成，停水期間的查詢及漏水通報約占3成，認為這些重複性高的題目就可以用AI即時回應，較複雜案件再導流到人工客服，可以讓民眾體驗更好，因此透過1000萬元委外建置AI客服「水寶」。王傳政表示，水寶目前涵蓋常見問答、停水資訊查詢、臨時供水站查詢，以及污水簡易排除通報等，他們透過既有伺服器及硬碟建立知識庫，讓所有資訊在保護個資情況下進行彙整，提供給用戶最滿意的答案，也建設台水官網、台水 APP等多元管道，讓民眾便利使用。經過1個月測試，目前使用測試已達到4.5萬人，民眾問題透過AI一次解決率為90%、使用者滿意度為89%。王傳政說，未來他們還會持續精進、校正AI問答的準確度及服務品質，目標未來也會引進AI語音服務，給予更多服務選項。然而，因為人口眾多的大台北地區多數是由台北自來水事業處負責，其餘地區才是由台水公司供水，導致只要查詢台北市資料都會無法查詢。對此，台水董事長李嘉榮表示，基隆、新北地區的供水都是來自台北市管理的翡翠水庫支援，至於服務區上面，未來還是有可能台水、北水處合作，資料相互勾稽，包括停水區域資訊等，可以更全面服務民眾。AI回答部分問題，如遭遇詐騙簡訊還是有侷限性。台水說明，因為面對詐騙民眾還是比較相信真人，因此會選擇引導到真人客服，協助民眾撥打165防詐騙專線，或是上網檢舉。