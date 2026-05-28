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▲傳奇名作睽違14年再度登日，維梅爾《戴珍珠耳環的少女》特展將於2026年8月21日至9月27日在大阪中之島美術館登場。（圖／《真珠の耳飾りの少女》展）

當經典遇上精靈 千年魔法使「芙莉蓮」化身名畫

▲由《葬送的芙莉蓮》負責作畫的繪師阿部司老師親自操刀，將千年精靈化身為古典名畫中欲言又止的少女，完美的「精靈長耳」細節讓台日網友直呼毫無違和感。（圖／《真珠の耳飾りの少女》展）

▲特展同步推出與荷蘭巨星聯名的「戴珍珠耳環的米菲」限定周邊，包括限定玩偶（5,500日圓）與精緻隨身吊飾（2,860日圓），經典外衣與藍色頭巾造型呆萌度破表。（圖／《真珠の耳飾りの少女》展）

▲特展發布會上請出實體化、穿上名畫同款洋裝的「戴珍珠耳環的米菲兔」巨型大布偶現身助陣，與維梅爾傳世巨作《戴珍珠耳環的少女》海報同框合影。（圖／《真珠の耳飾りの少女》展）

畫家維梅爾的曠世巨作《戴珍珠耳環的少女》，將與現象級動漫《葬送的芙莉蓮》展開破天荒的夢幻聯名。睽違14年登上日本本土，由日本產經新聞社、大阪中之島美術館與日本小學館聯手，於2026年8月展出荷蘭巴洛克時期維梅爾的作品《戴珍珠耳環的少女》，本次展出除了有17世紀的傳奇名畫，更有阿部司特別繪製的「芙莉蓮版本」名畫視覺圖以及「戴珍珠耳環的米菲兔」跨越時空來到大阪。《戴珍珠耳環的少女》創作於17世紀（約1665年），是荷蘭大師維梅爾最著名的小幅油畫作品。畫中少女在漆黑背景中驀然回首，欲言又止的眼神、微張的雙唇，耳垂上那顆閃爍淚光、點亮整幅畫作的巨大珍珠耳環，為她籠罩一層神秘的面紗，是這幅畫作的迷人之處。因為絕美的光影及無法解讀的神情，這幅畫被世人譽為「北方的蒙娜麗莎」，是荷蘭黃金時代繪畫的最高傑作之一。傳世名畫與當代高人氣動漫《葬送的芙莉蓮》跨界碰撞，是本次討論的熱潮。這次特展特別邀請到《葬送的芙莉蓮》負責作畫的繪師阿部司親自操刀，特別繪製了「芙莉蓮版本」的名畫視覺圖。畫面中，芙莉蓮頂著標誌性的白髮與下垂眼，承襲了維梅爾原畫中經典的藍色頭巾與黃褐色外衣，她耳垂上同樣精緻地掛著閃耀的珍珠耳環。原作神韻與古典構圖完美融合，被粉絲大讚是「毫無違和感的當代藝術品」，展期內也將販售由此繪師插畫所製作的各式周邊。《葬送的芙莉蓮》動漫劇情講述勇者一行人打倒魔王後，活了上千年的精靈魔法使「芙莉蓮」在漫長生命中，重新踏上尋找與理解人類情感的「旅行」，其溫暖卻帶著淡淡哀傷的基調風靡全球。將當代動漫角色送進古典博物館看似打破次元壁，但主辦單位感性透露，這場跨界合作背後，其實有著極具深意的世界觀呼應。其一是「世界觀的跨時空」，呼應在《葬送的芙莉蓮》中，主角一行人旅行的背景舞台充滿了濃厚的中世紀歐洲風情，這與畫家維梅爾所生活的17世紀歐洲時空背景，在視覺與氛圍上產生了奇妙的共鳴。其二「跨越時間的旅行者」，17 世紀的作品《戴珍珠耳環的少女》至今經歷數百年歲月，仍被全世界深深喜愛；這正如同在漫長時空中不斷旅行、活了上千年的精靈魔法使「芙莉蓮」一樣。兩者都是「跨越漫長歲月、在世界旅行」的經典。除了能現場朝聖芙莉蓮名畫、搶購以該幅插畫製作的各式聯名限定周邊外，這次展覽找來了同樣誕生於荷蘭的超級巨星跨界助陣！同步販售與米菲兔聯名的「戴珍珠耳環的米菲」限定玩偶。兼具藝術深度與動漫潮流的跨越時空盛宴，絕對是2026年下半年計畫前往日本旅遊、朝聖的台灣粉絲不可錯過的行程。由於《戴珍珠耳環的少女》睽違14年才再度登日，預期將吸引大量觀展人潮，主辦單位公開第一波搶票時間。🟡 維梅爾《戴珍珠耳環的少女》特展📌日期：2026年8月21日-9月27日📌地點：大阪中之島美術館📌售票：6月1日 12:00（日本時間）接受第一階段「抽選申請」，並於日後分階段公開售票。