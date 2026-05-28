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颱風薔蜜最新動態！預估路徑、對台影響

▲颱風薔蜜最新動態，目前28日8時的中心位置在北緯 12.1 度，東經136.2度。（圖／中央氣象署）

今晚起鋒面接近，中部以北及宜蘭降雨機率增

▲週五中部以北及宜蘭地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。（圖／中央氣象署提供）

▲今日大台北、中南部有局部37度以上高溫發生機會。（圖／中央氣象署提供）

薔蜜颱風（國際命名：JANGMI）已在昨（28）日生成，中央氣象署預估，路徑將從菲律賓東方海面往西北移動，強度可達中颱，。不過今晚天氣先有明顯變化，受到鋒面靠近影響，北台灣、宜蘭轉為局部短暫陣雨或雷雨。颱風薔蜜最新動態，目前28日8時的中心位置在北緯12.1度，東經136.2度，以每小時16公里速度，向北北西進行。中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺。中央氣象署預報鄭傑仁指出，薔蜜颱風強度上看中颱，路徑將從菲律賓東方海面往西北移動，目前仍有小幅度調整，不過預估對台灣沒有直接影響，海陸警機會低。下周一、下周二薔蜜颱風自琉球通過，是距離台灣最近的時刻，會讓北部、宜蘭地區有局部短暫陣雨，其他地區還是多雲到晴。提醒周日、下週一要到沖繩的旅客須留意颱風影響，日本本島風雨則會影響在下周二、下周三。鄭傑仁提醒，今（28）日各地偏熱，各地多雲到晴，午後宜蘭有局部短暫雷陣雨，大台北、花蓮及中部以北有零星短暫雷陣雨。週五中部以北及宜蘭地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，特別在北部、宜蘭及午後各山區有局部大雨發生的機率。鋒面主要影響周五，到了周六、周日鋒面消散，剩下花東地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴。今日各地高溫炎熱，大台北、中南部有局部37度以上高溫發生機會。受到鋒面雨勢影響，明（29）日各地高溫下降，東北部約30度至32度，中部約32度至33度，中南部氣溫還是稍高。