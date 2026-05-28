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台股今（28）日開低走高，開盤雖下跌16點，早盤一度飆漲逾700點，最高來到44954.09點，但午盤卻迅速翻黑大跳水跌逾200點，報44044.51點；台積電早盤來到2360元一度創歷史新高，午盤漲5元，報2305元。櫃買指數午盤也翻黑，下跌1.5點，報438.69點。權值股午盤持續漲，台積電午盤漲5元，報2305元；鴻海上漲0.5元，報264.5元；台達電下跌85元，報2435元；廣達下跌0.5元，報311.5元；聯發科下跌295元，報4345元；富邦金下跌1.5元，報108.5元。觀察盤面強勢股表現，權值股台積電今日盤中最高衝上2360元，創下歷史新天價，市值飆破61兆元。受到市況復甦與AI伺服器升級拉貨題材帶動，被動元件今日表現依舊搶眼，例如，加高早盤急拉爆量，強勢亮燈漲停板，午盤漲勢收斂震盪，漲逾5%。凱美、立隆電早盤則噴漲停鎖死，氣勢如虹。隨著報價與法說會題材發酵，記憶體族群開盤後也陸續吸引資金進駐，呈現低檔翻紅或穩健走揚。力積電盤中一度亮燈漲停，更創下82.2元新天價，午盤仍有8%以上漲幅；南亞科、旺宏盤中雙雙維持在上漲格局。市場分析，部分高基期或昨天漲停的AI週邊個股出現了短線的獲利回吐調節（例如聯發科、台達電的拉回），這顯示資金在高檔的汰弱留強、風格轉換非常快速。