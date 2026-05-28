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▲針對新北其他疑似涉案診所，目前仍由司法機關偵辦中。（圖／新北衛生局提供）

新北光澤、板橋愛爾麗「情節重大」 處50萬罰鍰、停業6個月

醫美系統性針孔偷拍事件，新北市已完成172家醫美診所專案稽查，其中「愛爾麗集團」3家診所及「光澤集團」2家診所因確認嚴重侵害病患隱私，市府日前已依《醫療法》第108條從重裁處。確認轄內板橋愛爾麗診所及新莊光澤診所違規情事，市府於今（28）日再次依《醫療法》108條從重裁處，各處50萬元罰鍰併勒令停業6個月。新北衛生局表示，板橋愛爾麗診所因第一時間相關畫面無法即時辨識，後經本局與檢警密切配合，目前已確認主機中相關影像，認定板橋愛爾麗診所利用偽裝型監視設備對病患個人隱私進行拍攝行為，嚴重違反《醫療法》第108條第6款「從事有傷風化或危害人體健康之不正當業務」。另外，新北衛生局提到，新莊光澤診所也有相同情事，前揭2診所行為屬明知故犯且情節重大，除各處以最高新台幣50萬元罰鍰外，並責令該2家診所即日起停業6個月。針對新北其他疑似涉案診所，目前仍由司法機關偵辦中，衛生局說明，持續配合檢警調查，並依偵查結果及具體違規事證，依法從嚴裁處，絕不寬貸。新北市政府也再次呼籲，各醫療機構應立即依中央規範，全面檢視院內監視設備設置位置、用途、告知程序及病人同意機制，確實維護病患隱私與就醫安全。