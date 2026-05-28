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▲權喜原（中）默默走位，意外卡進LG團長（左）與味全龍團長（右）中間C位。（圖／翻攝自權喜原Threads@hee._.tty）

味全龍Dragon Beauties小龍女交流近日與LG TWINS啦啦隊進行交流，除了帶來精彩應援與中場舞之外，場邊還意外誕生「超鬧名場面」，味全韓籍啦啦隊女神權喜原昨（28）日突然誤闖2位團長中間，直接站上「超核心C位」，下一秒又默默飄走，整段畫面全被大螢幕拍下，瞬間笑翻全場球迷。事件延燒一天後，權喜原本人也終於親自發聲，害羞還原當時狀況，直言：「我不是故意的！」權喜原昨日誤闖C位，今日在社群無奈寫下：「啊啊啊太害羞了，我不是故意想站在中間的。」還透露原本李多慧旁邊才是自己的位置，自己只是想走回去，結果因為怕打擾團長採訪才往後退，沒想到反而變得更奇怪，不少現場球迷其實全程都目睹這段荒謬過程。有粉絲事後還原，當時權喜原疑似最後一個跑進場內，只能先卡在最邊邊的位置，結果旁邊成員還鼓勵她往中間站一點，沒想到她竟然真的一路走到最中間，直接卡進兩位團長中央C位，當場把大家嚇傻。影片曝光後，不少人看到權喜原發現自己不小心站上C位後，突然一臉呆萌地喊出「歐都給（怎麼辦）」並默默飄走，連LG團長與車榮玹都忍不住爆笑，味全龍團長勛雞甚至一度語無倫次，網友則狂刷留言：「超像迷路小孩」、「天然呆到像綜藝效果」、「她到底從哪冒出來的」、「勇敢的人先享受C位」。面對全網瘋傳的迷因影片，權喜原也坦言，原本以為根本不會有人注意到自己：「結果大螢幕從頭拍到尾！」語氣充滿滿滿崩潰感，不過她最後還是幽默表示，能夠站在團長們中間其實很榮幸，只是不好意思造成話題。沒想到這番解釋反而讓更多粉絲暈船，大批網友留言狂讚：「怎麼可以呆成這樣還那麼可愛」、「完全沒有搶C位感，只有迷路感」、「這如果是別人早被炎上，但喜原只會讓人笑瘋」，甚至還有人封她為「權C原」。這場原本只是普通的賽後訪問，最後卻因為權喜原的超萌走位變成另類焦點，不少球迷直言整晚印象最深的不是舞台，而是權喜原突然卡進C位又默默飄走的畫面。更有粉絲笑說，權喜原現在根本是「搞笑藝人」，每次出場都會發生意外狀況，還有人開玩笑表示：「沒有掌沛顧著的喜原，果然馬上出事。」意外讓這段小插曲成為這次LG雙子來台交流最紅迷因之一。