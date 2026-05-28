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若不講520，大概沒多少人注意到，當天是賴清德總統執政兩周年。民進黨政府面對能源、物價、少子化、兩岸與財政紀律等諸多問題，其實並非毫無破口。過去一年，在野陣營不論是國民黨或民眾黨，在國會監督、政策攻防上，原本逐漸打出節奏，對執政黨形成壓力。尤其藍白合作後，從預算監督到民生議題，都曾讓民進黨感受到真正的挑戰。但最近的藍白，卻開始陷入一場「自己打自己」的內耗。民眾黨創黨主席柯文哲親自在直播留言區開砲前立委蔡壁如，一句「不在中央黨部講，來這裡放話嗎？」瞬間把黨內矛盾攤在陽光下。隨後黨內立委也加入戰局，讓原本只是內部路線與提名問題，演變成公開政治攻防。支持者看到的，不再是監督政府的戰力，而是無止盡的情緒與內鬥。另一邊，國民黨也沒好到哪裡去。馬英九基金會延燒出的政治風暴，從前執行長蕭旭岑與台商捧現金合照開始，引發外界對政治與金流觀感的爭議。即便黨主席鄭麗文出面緩頰，呼籲外界不要獵巫台商，但事件早已從單純照片，擴大成政治形象問題。藍白兩黨如今的焦點都不在政策，而在人；不在監督綠營執政，而在處理自己人的風暴。政治最怕的，就是失去「主戰場」。當在野黨還在忙著內部止血時，民進黨已經重新掌握議題主導權。媒體最新民調顯示，賴清德施政滿意度與信任度皆回升，民進黨政黨認同度更遠高於藍白。尤其賴政府近期再度端出「0到18歲國家一起養」方案，透過補助與成長帳戶包裝政策，明顯就是典型的執政操作：先用政策重新凝聚支持，再趁在野混亂時鞏固基本盤。坦白說，這種局面，民進黨恐怕做夢都會笑。因為過去一段時間，藍白原本已逐漸建立「監督有力」的社會印象。從國會改革、能源爭議到政府弊案攻防，都曾讓執政黨陷入被動。結果現在，國民黨困在馬辦爭議，民眾黨困在柯文哲與黨內矛盾，社會每天看到的，不是誰提出更好的政策，而是誰又跟誰翻臉。基層其實非常非常焦慮。支持者不是不能接受短期紛擾，但無法接受長期失焦。尤其年底選舉逐漸逼近，地方組織最擔心的是：如果藍白每天都在處理內部問題，民眾最後只會覺得「你們自己都管不好，還想治理國家？」在野黨最大的責任，從來不是互相消耗，而是共同制衡執政權力。今天台灣社會需要的，也不是情緒性的直播開嗆、隔空放話，或政治人物身邊人的風波延燒，而是一個有高度、有紀律、能夠真正提出替代方案的反對力量。當民進黨重新把議題拉回補助、津貼與家庭政策時，藍白若還停留在內部爭議與政治口水，只會讓人民逐漸失去耐心。藍白現在最需要的，不是誰再多講一句狠話，而是趕快回到正軌，把重心拉回經濟與民生，重新聚焦能源、物價、托育、居住正義、青年低薪與產業發展等人民真正有感的問題。畢竟，選民最後投票看的，從來不是誰比較會吵架，而是誰真的有能力讓日子變好；藍白若繼續沉迷內耗，最後受傷的不只是政黨，而是整個在野監督力量。民進黨最期待看到的，從來不是強大的對手，而是一群自己先亂掉的敵人。現在的藍白，真的該醒了，別再讓支持者失望了。●作者：賈程年／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com