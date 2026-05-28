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▲欣西亞（如圖）也以自身為例，透露婚後雖然沒生小孩，但養了3隻貓，房貸、保險費加上生活費等，一個月約7、8萬左右。（圖／新聞挖挖哇YT）

▲台灣少子化問題日益嚴重，總統賴清德（如圖）宣布「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項措施。（圖／記者林調遜攝影）

總統賴清德昨（27）日宣布「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項措施，包括0至18歲成長津貼、育兒與托育補助等等。不過兩性專家欣西亞近日在節目《新聞挖挖哇》中表示，一對年收500萬的竹科夫妻竟喊「沒錢生小孩」，分析其背後原因除了買車、買房等生活開銷外，小孩的教育費、補習費都是一筆驚人數目，節目來賓VIVI則透露身邊朋友光是一個小孩的教育費一年就要50萬。近來生育議題引發討論，欣西亞在節目中談到一對竹科夫妻即使年收500萬仍沒錢生小孩，分析原因後才發現，他們每個月必須支付9萬房貸、3萬車貸，餐費一個月約2.5萬、孝親費5萬，再加上每年要出國玩、保險等隨便加起來就要24萬。另外，現代人大多追求「精緻生活」偶爾吃個大餐、買奢侈品等，幾乎就成了月光族，根本沒錢養小孩。欣西亞也以自身為例，透露婚後雖然沒生小孩，但養了3隻貓，房貸、保險費加上生活費等，一個月約7、8萬左右。而節目來賓、婚顧業者VIVI則透露自己有2個小孩，每月開銷約25至30萬左右。不過VIVI提到身邊有朋友在科學園區工作，收入不錯夫妻倆年薪4、500萬以上，但一個小孩的教育費一年就要50萬。VIVI表示因為家長們彼此會互相交流如何栽培小孩，學校師資、設備等等也都是千挑萬選，相對費用也會比較高。由於生活開銷大，再加上育兒費高，讓一些人即使是高薪家庭也不敢多生孩子。台灣少子化問題日益嚴重，昨日總統賴清德宣布「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項措施，內容涵蓋3大階段、4大策略、5大面向，包含0至18歲成長津貼、弱勢兒少發展帳戶、0至2歲育兒與托育補助等，預計投入計3800億元。行政院秘書長張惇涵表示將從安心生養、強化托育、教育加碼、友善職場、居住減壓五個方向前進。賴清德強調「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」的核心意義，是要讓台灣從「補助式育兒」，全面升級為「公共支持式育兒」，讓全民共享經濟紅利，共同為台灣的長遠與永續發展，打下更堅實的基礎。