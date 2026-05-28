今年第六號颱風「薔蜜颱風」27日在日本南方遠海生成，並持續北上，日本氣象廳預測，颱風將持續增強並往北移動，6月1、2日將以相當於中度颱風的強度，逼近沖繩本島跟奄美大島。
據日本Yahoo、時事通訊社報導，薔蜜颱風今（28）日上午於菲律賓東方海面，以每小時15公里的速度向北北西前進。日本氣象廳最新預測，颱風將邊發展邊往北移動，6月1、2日期間，以「強烈颱風」（相當於中度颱風）的強度，逼近沖繩本島及奄美大島等地，屆時西南諸島恐迎來暴風、大浪與猛烈大雨。
靜岡第一電視台氣象主播松浦悠真表示，六月侵襲日本的颱風很少見，但這種「六月颱」一旦逼近，往往會與梅雨鋒面相互影響，進而引發暴雨。由於目前日本上空正有梅雨鋒面滯留，颱風外圍環流所夾帶的極度潮濕空氣，將劇烈激化鋒面活動。
松浦悠真指出，颱風將於6月2日最逼近沖繩，隨後極可能將路徑偏向東北，朝日本本島方向前進。沖繩居民務必及早做好防颱準備。
這意味著即便颱風中心尚未登陸，西日本與東日本地區也會提前迎來強降雨。薔蜜颱風行進方向預計也將有梅雨鋒面滯留。在颱風接近前就可能開始降雨，而接近時鋒面活動恐進一步活躍，導致雨量持續增加。
他也特別提醒，3年前6月同樣是梅雨鋒面加上颱風夾擊，西日本至東日本地區降下打破歷史紀錄的暴雨，部分地區甚至在短短幾天內就灌進往年常規2個月的總雨量。
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靜岡第一電視台氣象主播松浦悠真表示，六月侵襲日本的颱風很少見，但這種「六月颱」一旦逼近，往往會與梅雨鋒面相互影響，進而引發暴雨。由於目前日本上空正有梅雨鋒面滯留，颱風外圍環流所夾帶的極度潮濕空氣，將劇烈激化鋒面活動。
松浦悠真指出，颱風將於6月2日最逼近沖繩，隨後極可能將路徑偏向東北，朝日本本島方向前進。沖繩居民務必及早做好防颱準備。
這意味著即便颱風中心尚未登陸，西日本與東日本地區也會提前迎來強降雨。薔蜜颱風行進方向預計也將有梅雨鋒面滯留。在颱風接近前就可能開始降雨，而接近時鋒面活動恐進一步活躍，導致雨量持續增加。
他也特別提醒，3年前6月同樣是梅雨鋒面加上颱風夾擊，西日本至東日本地區降下打破歷史紀錄的暴雨，部分地區甚至在短短幾天內就灌進往年常規2個月的總雨量。