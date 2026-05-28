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三商炸雞買一送一！脆皮大雞排有青花椒口味 2雞排+6炸雞桶299元

買一送一！

脆皮大雞排現省30元！

超狂炸雞桶299元！

雞排套餐150元有找！

▲三商炸雞新品「脆皮大雞排」。（示意圖／三商炸雞提供）

德克士：雙層香酥脆雞堡「+10元多一件」！逢8會員日優惠

大學放榜吃炸雞！三商炸雞表示，全新推出「脆皮大雞排」有原味和青花椒2種口味；犒賞考生優惠開吃，秀學生證或准考證享「脆皮大雞排買一送一」，加碼全台門市「買6塊炸雞桶送脆皮大雞排2份」只要299元。德克士炸雞表示，今（28）日逢8會員日，雙層香酥脆雞堡「+10元多一件」一次整理。三商炸雞表示，即日起推出「脆皮大雞排」新品，標榜有著酥脆外皮的厚實多汁雞排，一次推出原味和青花椒2種口味嚐鮮。適逢大學放榜，加碼推出最新速食優惠：◾️（原價238元），半價優惠慶祝學生搶先放暑假。◾️（原價119元），現省30元。◾️（原價628元），全台門市內用或外送可享，外送平台不適用。◾️（原價217元）。德克士炸雞表示，月底逢8會員日，更多漢堡類還有起司蔬菜牛肉堡、黃金Q蝦堡、檸香雞腿堡、椒香雞腿堡。提醒大家，會員日會員每次消費購買上限為10組（共20個產品品項）。請於消費結帳前主動出示官方LINE會員QR code以行使會員權益，優惠不得併用；咔滋脆皮炸雞恕不得挑選部位, 活動商品以現場門市實際供應為準；Line線上點餐、UberEats、Foodpanda不適用此活動。