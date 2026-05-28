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奧克拉荷馬雷霆隊的超級巨星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在季後賽率隊打出驚艷表現，但他在球場上製造犯規的能力，近日卻成為美國知名體育博弈公司「Underdog」惡搞的題材。對此，SGA的律師團隊正式向該公司發出的律師函，怒控對方侵犯肖像權，並要求該公司立刻永久下架一款名為「不道德籃球（Unethical Hoops）」的惡搞遊戲。根據《The Athletic》率先報導的律師函內容，代表SGA的法律事務所律師費雪曼（Eric Fishman）在信中態度強硬，要求Underdog公司必須「永久停止並終止在所有媒體上使用亞歷山大先生的姓名、圖像和肖像，包括但不限於官方網站、應用程式、社群媒體帳號、數位行銷與廣告、促銷郵件、推播通知，以及該網站上所廣告的任何實體商品（包含實體桌遊）。」引爆這場法律大戰的導火線，是Underdog公司日前發布的一支宣傳影片。影片中邀請了鳳凰城太陽隊前鋒、同時也是SGA在加拿大國家隊的隊友布魯克斯（Dillon Brooks）共同造勢。這款名為「不道德籃球」的實體桌遊，玩法基本上是複製了經典玩具「電流急急棒」。玩家必須在操作盤上，利用夾子取出盤中的小球，一旦碰到邊緣，就會觸發警報器，只是主題完全衝著SGA的製造犯規能力而來。Underdog在網站的宣傳文案中赤裸裸地寫道：「SGA已經把籃球比賽變成了『騙犯規』的代名詞，現在輪到你在Underdog的全新桌遊中防守他了。千萬別被釣到！在不被裁判吹哨的情況下把球抄走吧！」事實上，SGA在季後賽中獲得的罰球次數，早已在社群媒體上引發球迷與對手的無數論戰。根據統計，在今年季後賽至少出賽8場的球員中，SGA以場均10.3次罰球高居聯盟第一。截至目前為止，他僅打了13場季後賽，就瘋狂站上罰球線134次。這項數據有多恐怖？他比只打了8場比賽的哈登（James Harden）還多出10次罰球，更是比打了14場的康寧漢（Cade Cunningham）還要多出19場 ，坐實了當今聯盟的「吸犯王」稱號。截至美國時間週三晚間，Underdog的相關惡搞網站依然高調在線，甚至還放上QR Code供網友抽獎換取該款實體桌遊。對此，《The Athletic》嘗試聯絡 Underdog 公司，但對方對此封律師函拒絕發表任何評論。