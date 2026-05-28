（更新時間13:43）全台高溫持續延燒，今（28）日為最熱時段，中央氣象署發布「高溫特報」，提醒民眾今日有極端高溫出現，目前預警範圍已經來到17縣市，最高溫地區分別為台南市玉井區觀測到39.2度全台最熱，高雄市甲仙也有37.7度，新北市達到37.4度，紫外線超標，外出要留意。

我是廣告 請繼續往下閱讀
⚠️高溫資訊
📌影響時間：28日白天
📍高溫紅色燈號：臺南市、屏東縣、花蓮縣
📍高溫橙色38燈號：新竹縣、苗栗縣
📍高溫橙色36燈號：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市、臺東縣
📍高溫黃色燈號：南投縣

▲中央氣象署發布「高溫特報」，提醒民眾今日有極端高溫出現。（圖／中央氣象署）
▲中央氣象署發布「高溫特報」，提醒民眾今日有極端高溫出現。（圖／中央氣象署）
氣象署提醒，各地天氣高溫炎熱，台東縣已有焚風發生，今天白天臺南市、花蓮縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，外出記得要防曬。

屏東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現機會；基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市地區、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市、臺東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。南投縣為黃色燈號，也有機會達到36度高溫。

不過入夜開始受到鋒面接近影響，北台灣轉雨，明（29）日各地高溫也下降，東北部約30度至32度，中部約32度至33度，中南部氣溫還是稍高。

相關新聞

薔蜜颱風動態整理！路徑東修、最接近時間、風雨時程　今入夜變天

今飆40度烤焦！周五變天北台灣「雨下最猛」　薔蜜颱風路徑東修了

薔蜜颱風恐貼東部北上！淡江大橋「封橋」條件曝：10級風全面管制

鋒面在家門口！北台灣今晚變天、明全台有雨　薔蜜颱風路徑大迴轉

鍾怡婷編輯記者

新聞科系碩士畢業，踏入職場後即投入新聞媒體產業，目前是主跑超商、百貨與零售通路的消費線記者，長期專注於消費新聞領域，從第一手採訪、掌握通路端動態，到每日促銷資訊的分析與報導，致力挖掘最實用、即時的優惠...