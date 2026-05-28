（更新時間13:43）全台高溫持續延燒，今（28）日為最熱時段，中央氣象署發布「高溫特報」，提醒民眾今日有極端高溫出現，目前預警範圍已經來到17縣市，最高溫地區分別為台南市玉井區觀測到39.2度全台最熱，高雄市甲仙也有37.7度，新北市達到37.4度，紫外線超標，外出要留意。
⚠️高溫資訊
📌影響時間：28日白天
📍高溫紅色燈號：臺南市、屏東縣、花蓮縣
📍高溫橙色38燈號：新竹縣、苗栗縣
📍高溫橙色36燈號：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市、臺東縣
📍高溫黃色燈號：南投縣
氣象署提醒，各地天氣高溫炎熱，台東縣已有焚風發生，今天白天臺南市、花蓮縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，外出記得要防曬。
屏東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現機會；基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市地區、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市、臺東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。南投縣為黃色燈號，也有機會達到36度高溫。
不過入夜開始受到鋒面接近影響，北台灣轉雨，明（29）日各地高溫也下降，東北部約30度至32度，中部約32度至33度，中南部氣溫還是稍高。
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📌影響時間：28日白天
📍高溫紅色燈號：臺南市、屏東縣、花蓮縣
📍高溫橙色38燈號：新竹縣、苗栗縣
📍高溫橙色36燈號：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市、臺東縣
📍高溫黃色燈號：南投縣
屏東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現機會；基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市地區、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市、臺東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。南投縣為黃色燈號，也有機會達到36度高溫。
不過入夜開始受到鋒面接近影響，北台灣轉雨，明（29）日各地高溫也下降，東北部約30度至32度，中部約32度至33度，中南部氣溫還是稍高。