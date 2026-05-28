我是廣告 請繼續往下閱讀

2025-26NBA季後賽已進入最後白熱化階段，但賽場上層出不窮的判決爭議也讓外界怨聲載道。面對排山倒海的輿論壓力，NBA總裁蕭華（Adam Silver）今（28）日做客知名媒體人麥卡菲（Pat McAfee）的招牌節目《The Pat McAfee Show》時，公開對外力挺聯盟的裁判團隊，甚至用「不可思議」來形容今年季後賽的執法品質，此番言論一出，隨即在社群網路上引發球迷極大的反彈。當被問及如何看待今年季後賽備受外界質疑的吹罰質量時，蕭華毫不猶豫地站在裁判這一邊。他表示：「關於假摔（Flop）的討論一直都在。在『通過肢體動作向裁判示意犯規』、『誇張的肢體演戲』以及『真正的惡劣假摔』之間，其實存在著明顯的界限。裁判確實有時候也會被球員的高超演技所欺騙，但我認為，我們今年季後賽的裁判執裁表現是不可思議的（Incredible）。」不過，這番「不可思議」的讚美顯然與球迷的實際觀感有極大落差。特別是在剛落幕不久的西區決賽中，衛冕軍奧克拉荷馬雷霆與聖安東尼奧馬刺的對決，哨音問題早已成為兩隊球迷大打口水戰的焦點。許多球迷皆憤怒直言，系列賽的哨音尺度似乎「嚴重偏向雷霆」，甚至在關鍵戰役中數度出現了改變比賽走勢的離譜黑哨。最著名的例子莫過於前一場比賽第三節的驚天爭議。當時馬刺發動進攻，球在混亂中疑似觸碰了雷霆明星長人霍姆格倫（Chet Holmgren）的腳部後彈出界外，馬刺代總教練米奇·強森（Mitch Johnson）與全隊第一時間便激動地向裁判組申請重播挑戰。然而，場上的資深主審托尼兄弟（Tony Brothers）卻對馬刺教練團的挑戰請求「完全視而不見」，直接判定由雷霆發底線球。強森教練因不滿裁判先行討論而導致挑戰時間被壓縮，憤而上前據理力爭，解釋自己理應享有挑戰權。不料傲慢的托尼兄弟不僅不接受說法，反手就賞了強森一次技術犯規！這記平白送分的技術犯規徹底激怒了聖城。美媒資深記者鄧肯（Nekias Duncan）當時就直言：「那次技術犯規太離譜了，這絕對是改變勝負的轉折點，這種荒謬的情況根本不應該發生。」強森賽後受訪時更是無奈透露，裁判當時給他的解釋竟然是「他們壓根沒看到自己申請挑戰」，荒謬程度令人咋舌。或許是深知「裁判用肉眼看漏挑戰」的醜聞過於難堪，蕭華在節目中也透露了聯盟未來的科技變革藍圖。為了進一步提升判罰的準確性，並減少頻繁的教練挑戰所導致的比賽中斷，NBA計劃在不久的未來引進類似於網球、板球中所使用的「鷹眼AI自動化回放系統（Hawk-Eye AI automated system）」。蕭華指出，未來球場周圍將佈滿高精密攝影機，這套AI系統將全面接管賽場上所有的客觀邊界判罰（如出界球判定、球員踩線等）。「未來球出界是湖人的球、還是尼克的球，都將由AI瞬間做出自動化判決。」蕭華表示：「這將把所有所謂的客觀判罰從裁判手中拿走，大家未來也再也不用為了球是誰撥出界的而去動用教練挑戰。」雖然引入AI鷹眼科技能大幅加快比賽節奏並提升精準度，但對於現在正深陷西區決賽苦戰、曾被老牌裁判「視而不見」的馬刺隊而言，蕭華遲來的遠大藍圖與此時對裁判的公開力挺，聽在耳朵裡無疑顯得人格外諷刺。