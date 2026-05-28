總部位於倫敦的智庫「國際戰略研究所」 (IISS)，本週發布了一項戰略評估報告，聲稱世界正處於一場新的核軍備競賽邊緣，亞太地區則是這場競賽的核心，並點名美國、中國之間，因為台灣問題發生的衝突，可能會引發核層面的升級。
根據《路透社》報導，國際戰略研究所的評估報告指出，區域和具有戰略利益的國家，普遍正在擴大自身核武庫，而無核武國家則在追求遠程常規打擊能力，這2者都對戰略穩定構成挑戰。
這份長達156頁的評估報告，考察了區域軍事理論的演變，以及圍繞台灣的衝突可能會如何發展，儘管美中在台灣問題上的目標不同，但可以預見雙方將在多個軍事領域展開大規模行動，鑑於台灣的戰略重要性，美中衝突有升級的風險，甚至不是沒有上升到涉及核武的可能。
雖然美國、俄羅斯的核武庫規模，目前仍遠超中國，但不少美國官員和軍事分析家都認為，中國正在以快速擴大及改進自身核武實力，比起其他擁核大國，有過之而無不及。
本週末在新加坡，將舉行亞洲規模最大的年度國防會議-香格里拉對話（IISS Shangri-La Dialogue），美國國防部長赫格塞斯預計將出席並發表談話，中國國防部長董軍則出席狀態則未定。
分析認為，台灣、伊朗戰爭，將在這場IISS舉辦會議中成為重要議題。
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這份長達156頁的評估報告，考察了區域軍事理論的演變，以及圍繞台灣的衝突可能會如何發展，儘管美中在台灣問題上的目標不同，但可以預見雙方將在多個軍事領域展開大規模行動，鑑於台灣的戰略重要性，美中衝突有升級的風險，甚至不是沒有上升到涉及核武的可能。
雖然美國、俄羅斯的核武庫規模，目前仍遠超中國，但不少美國官員和軍事分析家都認為，中國正在以快速擴大及改進自身核武實力，比起其他擁核大國，有過之而無不及。
本週末在新加坡，將舉行亞洲規模最大的年度國防會議-香格里拉對話（IISS Shangri-La Dialogue），美國國防部長赫格塞斯預計將出席並發表談話，中國國防部長董軍則出席狀態則未定。
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