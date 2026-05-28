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半導體AI擴產帶動 電子級高純度氫氣需求與日俱增

分散市場依賴 中國銷售降至三成

▲國喬逐步從傳統石化原料供應商，轉向「高值化、低碳化、全球化」材料供應平台。（圖／國喬石化提供）

增資強化財務護城河 推動高值化低碳化全球化轉型

面對能源轉型與半導體市場強勁需求，國喬石化決議辦理現金增資、募集50億元，以健全財務結構和汰換老舊設備，並新建「低碳高純度氫氣」產線，正式投入氫氣事業。國喬石化董事長邱德馨表示，過去氫氣只是石化製程中的副產品，但把氫氣純化升級，可以迎合市場需求與高值化商機，更是地緣政治動盪與石化產業結構轉型之際，邁向綠色石化新模式的重要戰略佈局。國喬深耕石化產業近50年，與國內三大氣體公司及多家石化廠長期合作，具備氣體處理、純化與工安管理等核心競爭力。看準全球氫能趨勢與台灣半導體、AI產業擴產帶動及ESG減碳商機，用以還原清除表面氧化層及製造高純度材料的，「電子級高純度氫氣」需求與日俱增。國喬將在高雄大社廠區新建高純度、高效率氫氣產線，並建置太陽能綠能發電系統，以綠電專供氫氣純化製程使用。新產線預計117年上半年全面試俥量產並挹注營收。隨著中國大陸大型石化產能全面開出，全球供應格局嚴重失衡；加上地緣政治不穩與高額關稅貿易壁壘，使全球經濟景氣面臨極高不確定性。國喬石化總經理曾嘉雄指出，國喬已實施國內優先及外銷全球化策略，積極開發越南、泰國、印度、孟加拉等市場，降低對特定單一區域市場的依賴。114年國喬外銷至中國的銷售佔比已降至30%以下，而東南亞與南亞的銷售佔比則已經超過50%，成功達到分散市場的目標。另，曾嘉雄說，在產品高值化開發上，新開發的尼龍彈性體，可應用在高端機能鞋材及防水透濕的衣材上，市場應用價值高，是今年的主力產品之一。本次國喬增資計畫除了打造強韌體質抵禦外部風險，更為公司在面對未來可能的金融緊縮或貿易戰衝擊時，建立起強大的資金調度彈性與抗風險護城河。今年國喬投入「低碳高純度氫氣」新事業，更把國喬推往邁向產業升級與永續發展新局面。展望未來，國喬將持續掌握全球產經動態與時事局勢變化，觀察市場回溫機會，逐步從傳統石化原料供應商，轉向「高值化、低碳化、全球化」材料供應平台。在淨零碳排的全球浪潮與半導體產業蓬勃發展的雙重契機下，堅定創造永續價值與商業效益。