捷克友台參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）睽違6年將於六月初再訪台，然而，捷克去年底新上任的總理巴比斯（Andrej Babiš）上個月傳出表態拒絕提供專機，因憂心捷克對中國的商業利益受損。無獨有偶，捷克副總理兼外長巴青卡（Petr Macinka）26日會晤中國外交部長王毅，表達願與中國「復軌」雙邊關係。

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巴青卡於26日會晤王毅，並隨後發文重申捷克共和國有意與中國維持「務實且平衡」（pragmatic and balanced relations）的關係，並指王毅對捷克部長在聯合國的發言表示肯定，也歡迎現任捷克政府「將雙邊關係恢復到兩國皆可受益的軌道上」（restoring relations onto a trajectory from which both countries can benefit）。2位部長也討論了台灣議題。

同時，向來以友台立場聞名的韋德齊預計下周率商業代表團來台，捷克參議院更於今年三月通過第173號決議，支持台灣有意義參與國際組織活動，並提到台灣的參與有助於提升全球治理。不過，他這趟訪台行程上個月傳出受阻，新總理巴比斯拒絕為此行程提供公務專機，以免損害與中國的商業關係，要韋德齊代表團自行搭乘商業航班來台。


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胡郁欣編輯記者

政大畢業後第一份工作即投入媒體實務，長期追蹤產業與科技發展，關注政治、社會議題，也曾任口筆譯者。這些年累積的經驗讓我在採訪和寫作上養成專注、細緻且快速應變的能力。工作之餘，我喜歡運動、爬山、去海邊、看...