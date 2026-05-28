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捷克友台參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）睽違6年將於六月初再訪台，然而，捷克去年底新上任的總理巴比斯（Andrej Babiš）上個月傳出表態拒絕提供專機，因憂心捷克對中國的商業利益受損。無獨有偶，捷克副總理兼外長巴青卡（Petr Macinka）26日會晤中國外交部長王毅，表達願與中國「復軌」雙邊關係。巴青卡於26日會晤王毅，並隨後發文重申捷克共和國有意與中國維持「務實且平衡」（pragmatic and balanced relations）的關係，並指王毅對捷克部長在聯合國的發言表示肯定，也歡迎現任捷克政府「將雙邊關係恢復到兩國皆可受益的軌道上」（restoring relations onto a trajectory from which both countries can benefit）。2位部長也討論了台灣議題。同時，向來以友台立場聞名的韋德齊預計下周率商業代表團來台，捷克參議院更於今年三月通過第173號決議，支持台灣有意義參與國際組織活動，並提到台灣的參與有助於提升全球治理。不過，他這趟訪台行程上個月傳出受阻，新總理巴比斯拒絕為此行程提供公務專機，以免損害與中國的商業關係，要韋德齊代表團自行搭乘商業航班來台。