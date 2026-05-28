我是廣告 請繼續往下閱讀

一名25歲菲律賓籍艾姓女移工，去年在台中公司宿舍內獨自生產，因懷孕期間未曾接受產前檢查，又未在醫療院所分娩，導致男嬰出生後不久即因肺部發育不全死亡。艾女疑因擔心事件曝光影響工作與生活，竟將男嬰遺體裝入塑膠桶內，從宿舍2樓曬衣場往外丟棄至附近水溝。案經民眾發現報警後曝光，臺灣臺中地方法院日前依遺棄屍體罪，判處她有期徒刑6月、得易科罰金，並宣告緩刑2年。根據判決書指出，菲律賓籍女子艾米堤於2025年5月入境台灣，並居住在公司位於台中潭子區的員工宿舍。同年10月29日清晨5時30分許，她在宿舍2樓浴室內獨自產下一名男嬰。由於懷孕期間未接受任何產檢，也未獲醫療人員協助生產，男嬰早產出生後，因肺部發育尚未成熟，很快失去生命跡象。判決指出，艾女在廁所沖洗胎盤後，發現孩子已死亡，因擔心遭他人發現，竟將死產男嬰裝入藍色塑膠桶內，再走到宿舍2樓曬衣場，直接將桶子連同嬰屍往外丟棄，掉落在宿舍旁水溝。案發當天，有民眾行經潭子區潭富路附近時，發現水溝內疑似棄嬰，立即通報警方處理。警方到場後展開調查，循線查出死者為艾女所生男嬰，並將她依法送辦。法院審理時，艾女對犯行坦承不諱。法官認為，她明知男嬰已死亡，卻未循正常程序報案或妥善安置遺體，而是選擇任意棄置，對生命終結欠缺應有尊重，因此認定構成刑法遺棄屍體罪。不過，法院也考量艾女過去沒有任何犯罪紀錄，犯後始終坦承犯行、配合調查，認為經過此次偵審與科刑後，應能知所警惕，再犯風險不高，因此宣告緩刑2年。此外，法官審酌艾女是在台合法工作的外籍移工，雖受有期徒刑以上宣告，但並無證據顯示她有持續危害社會安全之虞，因此未進一步裁定驅逐出境。