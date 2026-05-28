我是廣告 請繼續往下閱讀

拜登「當機」到老婆以為他中風

▲拜登在2024大選首場電視辯論中表現不佳，成為促成拜登退選的最後一根稻草。（圖／美聯社／達志影像）

民主黨遲遲走不出敗選陰影

前美國第一夫人吉兒拜登（Jill Biden）近日接受訪問時，首度談到拜登（Joe Biden）在2024年總統大選期間那場對選情造成致命打擊的電視辯論，直言自己當時「很害怕」，因為拜登語無倫次的表現讓她心想「我的天哪，他中風了！」根據《BBC》報導，吉兒拜登接受《CBS》專訪的節目將在本週日播出，但提前釋出的預告讓外界得以搶先窺見部分內容，其中最受到關注的就是吉兒拜登侃侃而談自己對於拜登在那場災難性的大選辯論會的看法。在2024年6月27日的那場大選辯論上，時任總統的拜登與對手川普展開言詞交鋒，但拜登聲音沙啞語速緩慢，在台上數度失言、詞不達意，看起來似乎無法維持思緒的連貫。那場辯論成為促成拜登退選的最後一根稻草，吉兒拜登被問到當時收看辯論時是否感到震驚？吉兒拜登坦承自己很害怕，「以前從未見過喬那樣的狀態，以後也沒有見過。從來沒有」。吉兒拜登說，「我不知道發生了什麼事，但我看著看著不禁心想，我的天哪，他中風了，真是嚇死我了」。拜登當年在距離投票僅剩約3個月時宣布退選，將棒子交給副總統賀錦麗，陣前換將實在過於倉促，許多人都認為這種下了民主黨敗選的因子，但拜登的身體狀況又實在不允許他繼續投入選戰爭取連任。賀錦麗之後在自己的回憶錄中，直言不諱稱拜登尋求連任的決定是「魯莽的」，並說當時民主黨人都像念咒語一樣重複「這是喬和吉兒的決定」，仿佛「我們都被催眠了一樣」。賀錦麗自問自答叩問民主黨放手讓拜登尋求連任，「這是優雅，還是魯莽？現在回想起來，我認為是魯莽」。民主黨日前終於公佈了拖延多時的2024大選敗選檢討報告，報告中列出諸多缺失，包括民主黨地方黨部資金投入不足，無力或不願傾聽所有選民的聲音，拜登政府未能替賀錦麗奠定足夠的聲量等等，但對於為何提名拜登競選連任的關鍵問題卻避而未談，報告公佈後，民主黨全國委員會（DNC）主席馬丁（Ken Martin）還帶頭表態稱報告內容「不符合我的標準」。