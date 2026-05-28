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林佳龍：和平與自由非偶然 理念相近的夥伴需要彼此支持

林佳龍：台歐因自由、民主、人權與法治的共同價值緊密相連

台灣歐洲商會ECCT昨（27）日主辦「歐洲日」（Europe Day）晚宴，總統賴清德、外交部長林佳龍出席，並與歐洲各國駐台代表、企業界朋友，以及長期支持台歐關係的夥伴齊聚一堂。​林佳龍昨發文表示，回想歐洲日系列活動登場的那一晚，在國家音樂廳有許多令人感動的時刻。德國指揮家麥可・桑德林（Michael Sanderling）、法國大提琴家卡蜜兒・托瑪斯（Camille Thomas）與國家交響樂團(NSO)共同演奏舒曼（Robert Schumann）與艾爾加（Edward Elgar）作品，讓人感受到穿越時代的勇氣與信念，也看見音樂跨越語言和國界最動人的樣貌。林佳龍提到，今年是《舒曼宣言》發表 76 週年。1950 年，歐洲選擇以合作代替對抗，以信任取代仇恨，讓一個曾經分裂的大陸，逐步走向共享繁榮的和平時代。但這段歷史也提醒我們，和平與自由從來不是偶然。越是在國際局勢充滿變動與不確定的時刻，理念相近的夥伴越需要彼此支持，也越需要把信任化為具體行動。​林佳龍說，今日的台灣與歐洲，正是如此。台歐因自由、民主、人權與法治的共同價值緊密相連，也正透過一項項合作，把共同價值轉化為具體合作。在德國德勒斯登，台灣與歐洲夥伴推動半導體合作；在捷克，半導體研發與產業合作及人才培育持續深化；在波蘭，從資通訊、半導體到無人機產業，雙邊經貿合作持續推展；在立陶宛，台灣也與理念相近的夥伴推動無人機民主供應鏈。這些合作展現了台歐因理念相近，攜手打造一個更安全、更具韌性的未來。​林佳龍指出，賴總統也強調，從理念相近的戰略合作，到具體的產業鏈結，台歐能跨越地理的遙遠距離，正因為擁有堅實的經貿基礎作為後盾。去年，外交部也推動「歐洲台灣文化年」，今年以 Connecting Culture, Inspiring Future 為主軸，期盼以文化為媒介，讓更多歐洲朋友看見台灣的美好。感謝歐洲商會長期作為台灣與歐洲之間的重要橋梁。在舉杯慶賀的時刻，也共同祝福台灣與歐洲的友誼長存。