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洛杉磯道奇隊超級球星大谷翔平，今（28）日在主場對陣科羅拉多洛磯隊的比賽中不僅在打擊端轟出本季第9號全壘打，投手丘上更是繳出6局僅失1分的驚人壓制力。儘管比賽中因控球偶有不穩，導致出現4次四壞球，但7次三振以及全場沒被敲安打的表現，讓他以勝投候選人身分退場，防禦率僅0.82。大聯盟名人堂強投「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martínez）都對其表現大表讚嘆，認為大谷有機會挑戰賽揚獎。大谷翔平今日先發登板，面對洛磯打線，前3局僅投出2次保送，未讓對手擊出任何安打。比賽轉折點出現在4局下，大谷接連投出四壞球與觸身球，在無人出局下形成一、三壘有人，隨後因內野滾地球失掉唯一1分。不過，大谷隨即回穩，在5、6局連連解決對手，最終繳出總計6局、0安打、7次三振、1失分的成績單，退場時帶著勝投候選資格。儘管控球表現稍顯掙扎，球數累積至99球，但他賽季至今9次先發、55局投球，防禦率僅0.82，WHIP（每局被上壘率）同樣維持在0.82，被打擊率低至1成47，其「難以被擊倒」的特質顯露無疑。面對大谷翔平投打俱佳的歷史級表現，曾三度榮膺賽揚獎的名人堂傳奇投手馬丁尼茲在《ESPN》節目中給予極高評價：「如果一定要說什麼，那就是大谷翔平已經處於不同的維度了，這不僅是在體能層面，更是在精神層面。他能承受各方媒體與球迷的巨大壓力，卻依然能保持極致專注。」馬丁尼茲更進一步強調：「他已經拿過3次MVP，這點不容忽視。他現在要挑戰的是賽揚獎，我認為他完全有實力達成。如果他想的話，他甚至能去擔任牛棚投手拿下50次救援成功，他是如此獨特。」雖然大谷表現無懈可擊，但由於今日主投6局，距離成為聯盟防禦率排名榜上的「規定投球局數」僅差1局之遙，這使得大谷防禦率雖居於頂尖，卻因統計局數未達標而無法名列榜首。