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▲蔡壁如昨天上網路節目，引爆創黨主席柯文哲親自留言反嗆。（圖／翻攝下班瀚你聊YT，2026.05.28）

不相信柯文哲親留言 蔡壁如喊話選決會

江和樹反酸：共識營別再缺席

民眾黨「創黨之母」蔡壁如日前在網路節目大談黨內退黨潮，直指問題出在黨內溝通不良與放話文化，意外引爆創黨主席柯文哲不滿，親自留言反嗆「你是中央委員，不在中央黨部講，來這裡放話嗎？」蔡壁如今（28）日受訪時，不太相信留言是柯文哲本人所發，還語帶酸味表示，「從現在開始有人想找柯主席，應該都能見得到吧！」蔡壁如昨天與已退黨的前民眾黨發言人楊寶楨一同上網路節目，大談民眾黨近期退黨潮，認為問題核心在於黨內缺乏溝通機制，以及放話文化盛行。未料節目播出後，柯文哲竟親自在影片留言區回，「你是中央委員，不在中央黨部講，來這裡放話嗎？這是你溝通的方法」，引發外界熱議。蔡壁如今（28）日接受媒體電話訪問時，第一時間直呼「應該不是他吧！」記者告知民眾黨中央已證實留言者就是柯文哲本人，她則回應「那很好啊」，但仍強調「我個人認為那不是他啦，還是他沒有看完整段影片？」媒體追問，柯文哲認為大家都找得到他，卻又被批評「不溝通」，如今連留言都被懷疑真假，蔡壁如則說「那很好啊！從現在開始有人想要找柯主席、想拜訪他的，應該都能夠見得到，這樣就好啦！這也是一種解決的方法。」她也提到，過去不少退黨人士都曾抱怨見不到柯文哲，才會變成各說各話。至於自己是否想與柯文哲見面，蔡壁如表示「有機會的話當然見到啦！」但也笑稱自己現在準備去爬合歡山東峰。至於外界關注的彰化縣長布局，她再度向黨中央喊話，認為選決會至少應該安排一場「面試」，讓她有機會說明為何要參選彰化縣長，「如果不讓我選，也應該要跟我講、說服我，這才是黨中央的SOP。」蔡壁如的說法再度引發台中市議員江和樹不滿。江和樹表示，柯文哲大部分時間都在家，也會不定期參與中央黨部會議，「別人不知道柯主席家在哪，壁如姐妳會不知道嗎？」他也強調，身為中央委員，本就能透過每周三的例行會議與兩位黨主席見面。江和樹還不忘提醒蔡壁如，見主席的機會經常有，本週六、日民眾黨將舉辦為期兩天的黨內共識營，為年底選戰共同努力，全體黨公職都將出席，「我們大家都會在，請壁如姐務必出席，別再說要等待機會，也別擔心找不到黨內誰誰誰了。」