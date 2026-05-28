Instagram也要推付費會員制？外媒報導，Meta近期開始測試名為「Instagram Plus」的新訂閱方案，提供多項限時動態進階功能，包括「無痕觀看限動」、延長限動時間、自訂觀看名單等，價格約落在每月1至2.2美元，換算新台幣約34至69元。不過目前仍屬部分市場測試階段，台灣尚未宣布正式上線時間。
社群平台收費風潮持續延燒，Instagram也傳出正在測試新的付費訂閱方案。根據《TechCrunch》報導，Meta已開始在Instagram測試名為「Instagram Plus」的高級訂閱服務，主要鎖定一般用戶，其中最受討論的功能，就是付費用戶可「無痕觀看限時動態」，看對方限動後，自己的帳號不會出現在觀看名單內。
Instagram Plus傳7大功能
1.無痕觀看限時動態：看別人限動不會出現在觀看名單
2.重看次數統計：可查看自己的限動被重複觀看幾次
3.自訂觀看名單：可建立多組限動觀眾清單，不只限於摯友
4.延長限動時間：原本24小時消失的限動，可再延長24小時
5.每週限動推廣：每週可讓一則限動提高曝光
6.動畫Superlike：可對他人限動送出特殊動畫互動
7.搜尋觀看者：可直接搜尋特定帳號是否看過限動
目前Instagram Plus仍屬於部分用戶測試階段，並未全面開放，用戶可進入Instagram個人頁面右上角選單，在「專業人士專用」區塊查看，若符合資格，就會出現Instagram Plus的訂閱管理功能，若尚未看到，就可能還需要再等等了。
我是廣告 請繼續往下閱讀
1.無痕觀看限時動態：看別人限動不會出現在觀看名單
2.重看次數統計：可查看自己的限動被重複觀看幾次
3.自訂觀看名單：可建立多組限動觀眾清單，不只限於摯友
4.延長限動時間：原本24小時消失的限動，可再延長24小時
5.每週限動推廣：每週可讓一則限動提高曝光
6.動畫Superlike：可對他人限動送出特殊動畫互動
7.搜尋觀看者：可直接搜尋特定帳號是否看過限動
目前Instagram Plus仍屬於部分用戶測試階段，並未全面開放，用戶可進入Instagram個人頁面右上角選單，在「專業人士專用」區塊查看，若符合資格，就會出現Instagram Plus的訂閱管理功能，若尚未看到，就可能還需要再等等了。