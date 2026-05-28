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4部抽蓄水力機組 總裝置容量61萬瓩

環境部昨（27）日召開環評大會，審查通過「大甲溪光明抽蓄水力發電計畫」。台電今（28）日表示，抽蓄水力是國際認證的成熟儲能技術，快速反應特色有助於提升電力調度彈性及系統供電穩定度。台電感謝環評委員以及各界支持，將全力落實環評承諾，並依照原住民族基本法續與地方部落溝通協調，盼光明計畫與地方共創繁榮。大甲溪發電廠光明分廠位於台灣台中市和平區的抽水蓄能式水力發電廠，該座發電廠由台灣電力公司進行設計與規劃，利用大甲溪上游的德基水庫作為上池，以及德基水庫下游的谷關水庫作為下池來進行抽蓄發電。該項水力發電開發案於1997年由台電公司完成規劃，然而最終並無推動；直到2016年6月，行政院經濟部與台電公司有意重啟抽蓄水力發電廠開發案，光明水力發電計劃即列於重啟計畫的名單中。2022年3月環評大會審議，決議進入二階環評，並在昨日通過。台電說明，光明抽蓄水力計畫是以既有德基、谷關水庫作為上下池，利用水位落差進行循環發電，預計設置4部抽蓄水力機組，總裝置容量61萬瓩以下，主要設施採地下化，且無新增壩體，不影響大甲溪河道水流，兼顧多元能源與環境保護。針對外界關注隧道施工及土石堆置場之安全性，台電表示，將依照過往順利執行大甲溪流域電廠的安全施工經驗，以及各界專家與環評委員的指導意見落實施工。此外，亦會落實施工及營運階段監測作業，確保光明計畫安全性。由於光明計畫座落於部分部落傳統領域，台電表示，將與部落族人保持良好溝通，以尊重及誠信方式，共同增進對地方及本計畫之理解，踐行原住民基本法相關程序，同時深化環境友善作為，共同促進周邊生態與環境永續發展。