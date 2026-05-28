民眾黨近期內鬥風暴持續擴大，中央委員蔡壁如、前發言人楊寶楨日前在政論節目大談退黨與提名爭議後，柯文哲本尊親自留言開嗆蔡壁如：「不在中央黨部講，來這裡放話嗎？這是妳溝通的方法？」再度掀起黨內茶壺風暴。如今，柯文哲前攝影官潘俊霖也質疑，此事恐是黨內當權派故意操作，藉由「柯文哲親自出手」來凸顯自身影響力，更語帶玄機反問：「這個人到底怕什麼？」 我是廣告 請繼續往下閱讀 潘俊霖表示，自己其實並不喜歡蔡壁如，甚至當年離職原因「蔡壁如占很大因素」，但他也強調，真正的兇手是柯文哲，是柯長期放任底下人彼此仇視，導致黨內充滿派系鬥爭與不公平現象。潘俊霖更連番重砲批「無能、無情、懦弱」，直言柯文哲對曾經幫助過自己的人「船過水無痕」，只要身邊有新寵，就會疏遠舊部屬，甚至害怕得罪黨內當權派與強勢下屬，因此對不同聲音全面排斥。 「沒有蔡壁如就沒有民眾黨。」潘俊霖直指，當年柯文哲其實不願親自創黨，擔心違背政治承諾遭外界批評，而蔡壁如才是那位願意出面扛責、背黑鍋的人。他提到，包括當年MG149爭議，是蔡壁如出來扛，而民眾黨的籌組規劃，實際上也是由蔡壁如主導，「柯文哲只是被擁立的黨主席」。 對於此次疑似柯文哲親自留言開嗆蔡壁如事件，潘俊霖則質疑，柯文哲根本不會主動去看直播，背後應該是有人刻意通知、要求其留言。他進一步懷疑，甚至可能是黨內當權派故意操作，「把柯文哲拿出來當令牌，凸顯自己的重要性，這個人到底怕什麼？」 相關新聞 柯文哲婚外情？前幕僚直播「唸情書」：全世界剩蔡壁如能救你快訊／美對台非半導體232關稅鬆綁！鄭麗君11:30親開記者會說明馬家風暴有完沒完？作家開嗆「關掉基金會」：馬英九別再露面了執政10年震撼民調！綠營好感度「碾壓藍白」 5群人卻集體翻臉 林翊涵編輯記者新聞絕不僅是事件的簡單記錄，更是推動公共討論、連結社會脈絡不可或缺的橋樑。多年來，我深耕於時事脈動、政策解析與多元社會議題，而在內容呈現上，我堅持以「讀者體驗」為優先，將複雜、艱澀的內容，轉化為大眾能...作品集 柯文哲蔡壁如潘俊霖MG149楊寶楨