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無人機不只拍空拍，還能洗外牆。信義房屋「社區幫」近期導入無人機外牆清洗服務，相較傳統工法可縮短一半以上施作時間並降低高空風險；管委會可透過平台一站完成諮詢與安排施作，告別繁瑣廠商評估流程。大樓外牆每天受到空污、雨水、灰塵與濕氣影響，容易出現污垢、水痕、青苔或玻璃帷幕髒污，不只影響社區門面，也可能讓磁磚、石材、玻璃等建材加速老化、剝落而造成公安隱患。然而傳統外牆清洗高度客製化，施工前需確認建築高度、周邊道路、出入口動線、水源配置、住戶安全與保險等，每一步都需要專業判斷；即使社區知道該清洗，繁瑣的流程也讓許多管委會一再延後。相較之下，無人機的優勢在於大幅降低人員高空作業的風險，並縮短設備架設時間對社區動線的影響。面對高樓層、局部髒污或人工難以觸及的外牆死角，無人機均可彈性處理；針對玻璃帷幕、磁磚等不同材質，也可依現場條件評估合適工法，整體施作時間相較傳統工法平均縮短一半以上。社區幫導入一般無人機外牆清洗服務，具備民航局核可業者資格，可依社區建築條件進行現場勘查，評估外牆材質、清潔範圍、周邊環境與施工安全後，再提供清潔規劃與報價建議。管委會可透過社區幫先取得初步資訊與專業評估，再進一步討論是否施作，有助降低自行尋找廠商與判斷施工方式的負擔。社區幫指出，管委會每天要處理的社區事務眾多，從清潔維護、公設修繕到廠商管理，都需要投入時間協調與判斷。社區幫希望透過遴選合法、優質的專業服務廠商，成為管委會處理社區大小事的入口，並透過平台整合專業服務資源，讓社區遇到外牆清洗這類高門檻工程時，不必從零開始摸索，也能用更清楚的方式比較方案、安排時程。未來，社區幫將持續從管委會的實際需求出發，導入更多與社區生活、建物維護及公共安全相關的服務，希望協助社區把各項維護事宜逐步轉向更有效率、透明且可提前規劃的管理方式。