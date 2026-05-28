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皮克敏步行風潮席捲台灣，信義房屋內湖店順勢推出「健康行萬里 天天5000步」，58天內231位住戶累計踏出1萬公里，也走出10組以上的買賣商機，門市五月每日進店近百人，完成從交易空間到社區生活據點的角色轉型。「健康行萬里 天天5000步」活動，以每日完成5000步為目標，邀請住戶透過LINE完成集點紀錄，並串聯在地商家參與，參與的住戶可透過集點兌換在地商家小禮，包含農友園藝蘭花盆栽、嘉鄉豆漿商品及里仁內湖店禮包等，倡議健康的同時支持在地商圈。隨著天天到店互動，許多住戶逐漸與門市同仁熟識，不少人已能自然叫出每位業務的名字，也讓門市不再只是交易洽談的空間，而是社區居民願意走進來停留的公共場域，成為社區日常生活的一部分。更有超過121位參與者主動邀請親友加入步行活動，顯示社區內的擴散效應逐步形成。頻繁互動也讓同仁更有機會深入瞭解住戶的居住需求，參與者中，近七成居住於屋齡較高公寓與華廈，不少人關心居家修繕、空間調整或換屋規劃，不到三個月內，已有10組以上住戶由內湖店同仁協助進行買賣服務。在達成步行里程突破1萬公里後，內湖店也舉辦「萬里達標‧健康分享茶會」，邀請住戶交流參與心得。現場有住戶分享，因為每天持續走路成功瘦下3公斤，也開始養成規律運動習慣；也有住戶因活動重新聯繫上多年未見的同學朋友，讓走路從個人健康行動，延伸成社區交流契機。信義房屋內湖店表示，過往房仲的社區經營，多以主委或管理員為主要接觸對象；此次活動則以住戶為主體，透過健康議題創造自然互動情境，帶動住戶主動參與門市活動與互動。住戶也主動分享到「內湖人」等在地社團，進一步透過數位社群串聯彼此。信義房屋轉型辦公室協理張雅翕指出，內湖店為信義房屋設定的「實驗店」，以在地好鄰居為核心定位，持續探索門市角色的延伸可能。健康走路活動，是繼共享空間、居家安全講座與工具借用服務後的另一項實驗嘗試。透過非交易情境的互動，門市得以更深入融入住戶生活，觀察社區需求的變化。內湖店店經理程紹幃表示，未來房仲服務將從單次交易延伸至日常陪伴，讓門市同時具備專業房產顧問、社區生活夥伴與數位工具應用者等角色。透過空間設計、活動經營與社群串聯，讓「走進門市」成為一種自然選擇，也讓房仲門市在社區中找到新的定位。