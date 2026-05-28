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水上樂園湧現人潮 鄰省民眾遠道而來

熱浪引發奪命危機

精神科急診激增、兒童呼吸道感染大爆發

當局呼籲防暑

越南河內市於26日迎來猛烈熱浪，市中心氣象站錄得高達攝氏41.1度的極端高溫。越南媒體《VnExpress》報導，這場酷暑不僅讓數千名河內市民湧向水上樂園與河岸消暑，更導致各地醫院的就診人數激增20%至30%。從年輕勞工的急性腎衰竭、老年人中風，到精神科急診爆滿，熱浪正對當地居民的健康造成嚴重威脅。位於西湖郡（Tay Ho Ward）的「西湖水上樂園（West Lake Water Park）」該樂園因地理位置優越、遊樂設施豐富且價格親民而廣受歡迎。樂園方表示，26日當天共接待了約2,000名遊客。一名來自北寧省（Bac Ninh）、現年 22 歲的民眾吳Ngo Van Duc表示，他特地騎了將近30公里的車來到西湖水上樂園。他透露，自己和朋友通常一年只會在最炎熱的熱浪期間來訪 2 到 3 次：「我們下午 1 點就到了，預計待到傍晚 6 點再回家。」極端高溫也威脅民眾健康。河內白梅醫院（Bach Mai Hospital）的A9急診中心平時每日接收250至300宗病例，但在熱浪肆虐的近三天內，每日皆額外增加60至70宗高溫直接相關的急診病例。26日中午，一名 30 歲全身濕透的建築工人，因嚴重中暑導致大汗淋漓且無法站立而被送醫，院方診斷其為因嚴重脫水和「橫紋肌溶解症」引起的腎衰竭，經數小時積極降溫才從鬼門關前救回。這位工人的隔壁病床上則躺著另一名因在戶外工作數小時而中風的 42 歲男子。在富壽省（Phu Tho），也有至少兩名農民因在田間持續勞作而發生重度中暑並陷入昏迷。越南南部胡志明市的人民嘉定醫院（Nhan Dan Gia Dinh Hospital）也報告中風入院人數增加了10%至12%。其中一名 59 歲男子在從酷熱的戶外進到室內後「立刻洗澡」，隔天便出現手腳無力，送醫後被診斷為腦梗塞。醫生解釋，劇烈的溫差變化會導致血壓急劇波動，進而誘發中風。酷暑對心理健康的衝擊同樣不容小覷。25日，白梅醫院精神健康研究所一天內就收治了6名精神病發作的患者。專家指出，極端高溫是精神疾病復發的直接誘因，會導致原本病情穩定的患者出現失眠、焦慮、情緒障礙及病情惡化。而在胡志明市第二兒童醫院（Children's Hospital 2），門診部每日要處理3,000至4,000宗兒童就診，其中5歲以下幼童佔絕大多數，且超過半數為急性呼吸道感染，消化道、皮膚與傳染性疾病也同步上升。醫生指出，幼童因體溫調節系統尚未發育完全，且口渴時很少主動要水喝，因此極易受害。清化省（Thanh Hoa）等地的醫療機構也記錄到心血管、呼吸道、消化道疾病及溺水事件急劇增加。醫生指出，當人體在高溫下持續進行體力勞動，核心體溫若持續超過41度，將開始損害大腦、心臟、肺部和腎臟。雖然高溫不會直接導致中風，但會透過脫水、電解質失衡、血液黏稠和血栓形成來大幅增加中風風險。當局強烈呼籲民眾，避免在上午11點至下午3點之間前往戶外；外出時應穿著防護衣物，每日飲用2.5至3公升的水；從炎熱的戶外進入室內後，應先休息10至15分鐘，待身體適應後再洗澡或進入冷氣房。