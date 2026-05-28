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台灣籃球迷注意了！2027年FIBA 男籃世界盃資格賽即將在今年7月展開關鍵的第三窗口期角逐，與中國、日本、韓國同在B組的中華男籃，屆時將面臨前所未有的禁區大考驗。根據中國官媒《新華社》的最新報導，目前效力於美國職籃NBA波特蘭拓荒者隊的21歲中國新生代巨塔楊瀚森，已正式確認將在7月回歸國家隊，出戰對陣日本與中華隊的兩場關鍵戰役，這無疑為中華隊的禁區防線拉響了最高級別的紅色警報。作為繼姚明、易建聯之後備受矚目的中國內線新星，楊瀚森本賽季在拓荒者隊的NBA菜鳥球季主要處於適應與磨練階段。他在例行賽共計出戰43場，場均貢獻2.2分1.5籃板，季後賽也僅獲得零星的替補上場機會。然而，他在NBA發展聯盟（G-League）附屬球隊「撕裂之城混音隊」所展現出的統治力卻極為驚人。在發展聯盟期間，楊瀚森先發14場，在場均30.8分鐘的出場時間內，以高達62.4%的超高投籃命中率，。經過世界最高籃球殿堂的對抗、節奏與閱讀比賽洗禮後，這位具備優異策應能力與禁區護框威嚇力的全能長人，其球技與身體素質皆已大幅進化。目前在世界盃資格賽B組中，中國男籃與日本男籃同為2勝2敗，中國隊因得失分差暫列小組第三，而中華男籃則積極尋求突圍。根據賽程安排，中華男籃將在7月3日先對決韓國，隨後於這場「兩岸對決」對於渴望提升國際賽戰績的中華男籃而言至關重要，但楊瀚森的加入無疑讓中華隊的教練團面臨巨大的戰術難題。回顧2024年2月的亞洲盃資格賽，楊瀚森首次代表中國成年隊出戰國際賽對陣蒙古，就在短短不到20分鐘內高效砍下13分、4助攻。如今他帶著NBA級別的訓練認知與對抗性歸國，自豪地表示要「用親身經歷帶動球隊整體提升」，預計將成為中國隊陣中的攻防核心鑰匙。對於中華男籃而言，本土內線如歸化球員以及本土長人，屆時必須在身體對抗上展現極高強度，如何透過包夾、切斷楊瀚森的策應傳球路線，並在防守端鞏固好籃板球，將是中華隊能否在7月客場抗中戰役中創造奇蹟、力拼勝績的生存關鍵。面對這尊升級版的內線巨塔，中華男籃勢必要從現在起做足萬全的變陣準備。