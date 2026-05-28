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行政院今（28）日開院會，院長卓榮泰聽取國發會報告「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，將新增0到18歲每月5,000元成長津貼，並為6到18歲兒少設立成長津貼專戶等。對此，卓榮泰表示，本案新增措施預計自明年起全面實施，估算受益人次可達2,770萬人次，年度總經費規模預估約3,800億元。卓榮泰指出，台灣在去年的經濟成長率已達到8.68%，創下近15年來的新高，為強化社會投資，並將經濟發展成果轉化為對每位國民、家庭及世代的實質支持，本次政府提出「台灣人口對策新戰略-家庭支持篇」，從「生育、養育、教育」3階段，「加補助、減負擔、多彈性、增照顧」4大策略，以「安心生養、強化托育、教育加碼、友善職場、居住減壓」5大面向，具體提出18大因應對策，給予育兒家庭更全方位的支持。卓榮泰說，今天所報告的人口對策新戰略，讓台灣從以往「補助式育兒」，全面升級為「公共支持式育兒」，具體實現「婚育脫鉤」、「性別平等共同參與」的新思維，請各部會積極推動，落實政策目標。卓榮泰提到，行政院後續將依據總統於5月27日記者會之指示，成立「人口對策新戰略執行小組」，由他擔任召集人，定期追蹤執行進度，以確實推動各項政策，請衛福部、財政部、勞動部、教育部、內政部、國防部、銓敘部、人事行政總處，加速完成相關法制及行政準備作業，以利各項政策之順利推動；同時加強與地方政府及民間企業之合作，共同營造對未來世代更友善的生育環境。卓榮泰指出，本案新增措施預計自明年起全面實施，估算受益人次可達2,770萬人次，年度總經費規模預估約3,800億元，請主計總處及各部會妥善規劃財源，據以編列116年度預算，並積極向立法院說明政策內容，爭取支持。（一）「安心生養」：新增0到18歲每月5,000元成長津貼，並為6到18歲兒少設立成長津貼專戶，讓18歲的青年在成年生涯初期就有最實質的經濟支持，也當作是國家送給青年朋友的「成年禮」。對於不孕症家庭，我們也加碼「人工生殖補助」，越早使用加碼越多，讓媽媽更安全，小孩也越健康。（二）「強化托育」：政府除了擴大平價幼保的服務量能，也加碼企業托育租稅減免，政府與企業合作，讓雙親上班就可以同時托育小孩，帶在身邊，省時也省力。（三）「教育加碼」：學貸利息從1.775%調降至0.775%，寬限期多加1年，減輕剛畢業同學的還款負擔。（四）「友善職場」：產假從8週延長至12週，雙親的育兒留停津貼都請滿6個月，可各再多請3個月，並另訂投保薪資分級表，進而提高實際薪資替代率，並獎勵200人以下企業提供家中有12歲以下子女的員工彈性及縮減工時制度，兼顧工作與照顧小孩的需求。（五）「居住減壓」：擴大提供婚育宅，將社會住宅40%作為婚育宅，育有0到6歲子女的家庭，最多可以住12年，同時提高租金補貼。