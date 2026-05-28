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關於半導體232關稅 行政院：先認定優惠待遇再公布清單

美國政府於美東時間昨（27）日預告聯邦公報內容，台美投資MOU中所載明給予我國的非半導體232關稅優惠措施從今年5月1日起生效，其中包含「汽車零組件以及原木、木材及木製衍生品稅率不高於15%；航空器零組件中鋼、鋁、銅衍生品免除232關稅」。對此，行政院副院長鄭麗君今證實此消息，她並提到，行政院與相關部會自二月起便和美方建立G-to-G溝通機制，持續為規劃赴美投資的我國業者爭取有利投資條件和環境。至於半導體產品232關稅清單，美方目前尚未提出，但行政院期待先爭取優惠待遇及免稅配額，以降低赴美設廠的不確定性。鄭麗君今召開說明記者會時率先提到，美方在台灣時間昨晚預告，台美一月所簽署的MOU中所載明，非半導體232關稅自五月一日起生效，相關產品範圍包括汽車零組件、原木、木材及木製衍生品，稅率降為15%不疊加；航空器零組件、鋼鋁銅衍生品也豁免232關稅，之後美方將正式發布聯邦公報。鄭麗君提到，相信新稅率生效後，有助相關產業提升海外競爭力並擴大在美布局。至於外界高度關注的半導體及其衍生品232關稅，鄭麗君強調，目前美方尚未提出清單，但行政院持續透過G-to-G機制和美方預先協商，赴美投資的企業依照MOU可取得免稅配額，美方也承諾台企業可提出設廠所需設備和零組件，可受豁免。鄭麗君強調，雖然清單還沒出來，但台廠已在投資，行政院會持續協商相關優惠待遇，期待美方先認定優惠待遇及免稅配額，之後再提出關稅內容。