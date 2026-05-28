美軍當地時間週四對伊朗發動攻擊，伊朗南部戰略港口阿巴斯港（Bandar Abbas）發生爆炸，作為反擊，伊朗伊斯蘭革命衛隊稱對美國空軍基地發動襲擊。
CNN報導，伊朗官媒法爾斯通訊社報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）稱，他們對一個美國空軍基地發動了襲擊，並稱該基地是美國週四凌晨襲擊伊朗目標的源頭，「入侵的美軍對阿巴斯港機場郊區的某地發動了空襲，隨後，被認定為此次襲擊源頭的美國空軍基地於凌晨4時50分遭到襲擊」。
伊朗伊斯蘭革命衛隊表示，其回應是對美國的「嚴肅警告」，並稱「對美國的侵略行為，不會不了了之」。
就在伊朗宣布發動攻擊的同時，科威特軍方報告，其防空系統正在攔截「敵對」無人機和飛彈，但沒有說明攻擊的來源。
當地時間28日凌晨，位於荷姆茲海峽附近的伊朗戰略港口城市、海軍基地阿巴斯港東部傳出三聲爆炸。美國官員證實，美軍擊落了四架伊朗無人機，並襲擊了阿巴斯港內一個正準備發射第五架無人機的伊朗地面控制站。
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伊朗伊斯蘭革命衛隊表示，其回應是對美國的「嚴肅警告」，並稱「對美國的侵略行為，不會不了了之」。
就在伊朗宣布發動攻擊的同時，科威特軍方報告，其防空系統正在攔截「敵對」無人機和飛彈，但沒有說明攻擊的來源。
當地時間28日凌晨，位於荷姆茲海峽附近的伊朗戰略港口城市、海軍基地阿巴斯港東部傳出三聲爆炸。美國官員證實，美軍擊落了四架伊朗無人機，並襲擊了阿巴斯港內一個正準備發射第五架無人機的伊朗地面控制站。
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