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📍智慧餵飼機器人：乳牛界的「迴轉壽司車」，實現精準投料革命

📍AI推糞機器人：不怕累、不怕苦的最佳牧場鏟屎官

▲大型消毒設備無法進入牧場，工研院在經濟部產業技術司與農業部農業科技司支持下，開發自走式消毒機器人，遠距遙控即可自主噴藥，避免人員直接與藥劑接觸，有效緩解沉重工作量，降低疾病傳播風險，用科技挺農民健康。（圖／工研院提供）

📍自走式消毒機器人：科技挺農民健康、提升效率一把罩

牧場也能智慧化管理！2026年台灣國際農業機械暨資材展將於5月30日到6月1日在嘉義縣政府前廣場登場，工研院攜手農業部畜試所，推出「養牛三寶」，開發國產智慧餵飼機器人、AI推糞機器人、自走式消毒機器人的「養牛三寶」，從牧場之牛隻餵食、清潔到防疫全包辦，協助畜牧業精準投飼、省工省力、降低傳染風險。工研院中分院執行長李士畦指出，以中小型牧場為主流的台灣酪農業，過去常採用的進口設備常面臨無法即時維修、需專人操作與場地限制的負擔，若能提供跨領域整合的國產智慧農機設備與零組件供應鏈，不僅可落實「以工輔農」的目標，還能為淨零永續發展盡心力。具備自動導航與AI精準定量落料設計，還能適應混凝土與橡膠墊層等不同地面，搭配高靈活性可360度原地旋轉的共通底盤設計，能根據不同牧場環境搭配客製化設計。智慧餵飼機器人包含攪拌設備、自走供料系統、自走推料系統、充電系統通訊模組、場域偵測與控制模組，搭載自動混料與推料系統，可依飼主設定原料比例混合，進行推料，對需要24小時照護的乳牛提供「少量多餐」的準時自動投餵，除可減少乳牛泌乳節奏被打亂、提升動物福利外，更可緩解人力缺乏痛點，減少原物料浪費。傳統畜舍糞便清潔主要利用人工刮除或水柱沖洗，沖洗的過程不但耗費水資源，巨流水柱也可能導致牛隻受傷風險提升。為了補足進口機器人系統在本土應用的缺口，工研院攜手國內廠商及畜產試驗所，開發符合在地需求、成本較國外商品低5成的國產AI推糞機器⼈。業者可依預算進行選配，無須改建畜舍，更可提供即時維護保固。AI推糞機器人就如同可精準定位的掃地機器人，內建智慧導航、自主避障、自動卸汙與充電等功能，在狹小通道、濕滑地面與牛群環伺下，依然能完成任務，有效降低乳牛蹄病發生率，更大幅降低50%以上人力。由於牧場包含牛床及柵欄，大型消毒設備無法進入作業，過往皆須仰賴人工進行消毒噴藥，長期易危害人員健康。自走式消毒機器人可以用遠距遙控方式進行自主噴藥，除了避免人員直接與藥劑接觸，有效緩解沉重工作量，還能達到定期防疫，阻斷病原體傳播的風險。經濟部產業技術司表示， 2025年乳牛飼養頭數年減0.4%，但產值卻提升4.8%，顯示機具自動化與智慧化，成為產業升級轉型的關鍵。產業技術司多年前就協助經濟部轄下研發法人與業者合作，開發智慧化、自動化設備與農業資材，提升養飼效率與維護環境衛生，解決超高齡社會下缺工及技能斷層痛點。