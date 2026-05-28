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西部地區： 水庫蓄水量最高，達184.2億立方公尺，蓄水率達65%。

水庫蓄水量最高，達184.2億立方公尺，蓄水率達65%。 北部地區： 蓄水量為152.7億立方公尺，蓄水率為55%。

蓄水量為152.7億立方公尺，蓄水率為55%。 南部地區： 蓄水量為45.9億立方公尺，蓄水率為60%。

蓄水量為45.9億立方公尺，蓄水率為60%。 東北部地區： 蓄水量為55.9億立方公尺，蓄水率為46%。

蓄水量為55.9億立方公尺，蓄水率為46%。 東部地區： 蓄水量為11.1億立方公尺，蓄水率僅35%。

蓄水量為11.1億立方公尺，蓄水率僅35%。 中部地區： 蓄水量最低，僅6.05億立方公尺，蓄水率低至31%。

泰國媒體《民族報》（Nation Thailand）報導，根據泰國國家水資源辦公室（ONWR）公布的最新國家水情摘要報告，截至5月27日上午7時，泰國全國水庫總蓄水量為456億立方公尺，相當於總容量的56%。然而，其中被歸類為「可用水（usable water）」的數量顯著偏低，僅214.9億立方公尺，蓄水率僅剩38%，這項數據凸顯出泰國持續進行全國水資源管理的緊迫性。數據顯示，泰國各區域的水庫蓄水狀況呈現兩極化表現：此外，在「東部經濟走廊（Eastern Economic Corridor）」內，有三座關鍵水庫目前正處於密切管理狀態。其中，普拉瑟水庫（Prasae Reservoir）蓄水量為1.65億立方公尺，蓄水率 56%；農普拉萊水庫（Nong Pla Lai Reservoir）蓄水量為7,900萬立方公尺，蓄水率48%；邦帕水庫（Bang Phra Reservoir）蓄水量則為5,000萬立方公尺，蓄水率43%。總體而言，泰國全國整體蓄水量仍高於一半，但實際可用的水量卻相當有限，特別是在水庫蓄水率低於40%的中、東部地區。