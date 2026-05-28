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美國川普政府將於近日公告正式公告對台的非半導體232關稅優惠措施，其中包含汽車零組件、原木、木材及木製衍生品稅率不高於15%，並回溯至5月1日起生效。汽車股聞訊狂歡飆漲，高達十檔漲停，其中東陽、倉佑、耿鼎、堤維西、巧新、麗清更直接跳空漲停。今日汽車零組件族群全面噴漲停，包括東陽、大億、堤維西、耿鼎、巧新、倉佑、吉茂、艾姆勒、麗清、帝寶等10檔個股同步亮燈漲停，成為今日盤面最強勢族群之一。其中麗清拉出一根長紅K，東陽有超過1.6萬張委買量，而倉佑、巧新也有超過五千張排隊等買單。美國政府於美東時間昨日在聯邦公報「公開檢閱（Public Inspection）」網頁預告，將於近日正式公告台美投資MOU中所載明，給予我國的非半導體232關稅優惠措施，並預計回溯自今年5月1日起生效。行政院今日指出，受惠項目包括汽車零組件、原木、木材及木製衍生品稅率不高於15%；航空器零組件中的鋼、鋁、銅衍生品免除232關稅等。行政院副院長鄭麗君表示，美方落實MOU中載明的非半導體232關稅優惠措施，將有助提升台灣相關產業海外競爭力，並進一步擴大布局美國市場。針對美方將台灣汽車零組件232關稅由27.5%調降至15%，東陽認為對台灣汽車零件產業具正面意義，過去一年，歐、日、韓等主要競爭國多已適用15%稅率，台灣則維持較高稅率，此次調整後，台灣汽車零件業者終於能與主要競爭對手回到較公平的競爭基礎。