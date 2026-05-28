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▲案發後警方在市內山區四處搜尋，最終找到安達結希遺體。（圖／美聯社／達志影像）

殺人後偽裝成失蹤故佈疑陣

震驚外界的京都南丹市11歲男童安達結希命案，京都地檢署今（28）日正式依殺人與棄屍罪嫌起訴37歲養父安達優季，起訴書內容也指出，安達優季在公廁內勒斃繼子安達結希後，4度轉移棄屍地點，想要干擾警方辦案。綜合日媒報導，安達優季於3月23日在南丹市內公廁內勒斃安達結希，之後將遺體搬上車，運至南丹市內市內一處山林棄屍；隔天又返回棄屍地點將遺體搬回車上，移往道路邊坡棄置；然後在同一天二度轉移棄屍地點，將遺體移至一處空地的雜木林掩埋；最後於3月29日安達優季第4度改變棄屍地點，將遺體運至一處深山樹林中棄置。據調查相關人士透露，安達優季供稱，當時安達結希對他說出「你不是我真正的爸爸」等話語，令他一氣之下衝動犯案。京都警方認為，案發當天父子之間可能因親子關係問題爆發衝突，目前仍在詳細調查釐清犯案動機。回顧本案經過，安達結希3月23日未到校上學，校方通知安達優季，安達優季旋即報案聲稱孩子失蹤，警消單位展開搜索，安達優季還在車站等處發放協尋通知，之後警方陸續在南丹市深山找到書包及鞋子，最終於4月13日在山林中發現安達結希的遺體。安達優季第一時間稱23日早上是他開車送安達結希上學，但學校附近監視器並未拍到安達結希身影，警方認為安達優季供詞不自然，調查重點很早就鎖定在安達優季身上，並分析其手機定位，先以依棄屍罪嫌逮捕安達優季，並在訊問一段時間後，於5月6日以涉嫌殺人罪再次逮捕。