我是廣告 請繼續往下閱讀

國產建材今（28）日舉辦股東常會，會中通過高股利分配案，每股配發高達2.6元現金股利，配發率79％創史上最高。董事長徐蘭英表示，除以「材料為王」策略外，業外擁有全台44萬餘坪土地，如南港大型開發案，就位在輝達研發中心對面，預計2027年底完工，也有緊鄰輝達海外總部的北士科土地近2萬坪，可持續貢獻潛在開發價值與業外獲利。國產建材114年合併營收225.33億元、年增3.75％，合併稅後淨利高達40.26億元，歸屬母公司淨利為38.84億元，每股盈餘（EPS）3.30元，若扣除前一年度10.4億元的業外售地獲利的比較基期因素，114年度本業獲利又攀上史上最佳顛峰。徐蘭英指出，因應全球2050淨零碳排，國產部署「碳競爭優勢」並大幅擴增精緻爐石粉等低碳原料產能的「材料為王」策略，掌握低碳年代的營建大商機。據經濟部統計，台灣2025年預拌混凝土總銷售量為45,513千立方米，國際機構預測全球經濟2026年可望平穩成長，不過國內房市受經濟政策與市場供需影響，預計呈現量縮價盤整格局，國產預拌混凝土銷售數量預估可望維穩持平。徐蘭英說，面對上述外部影響挑戰與呈現的市場機會，國產將繼續深化高質化混凝土產品開發與優化研發工程等，因應全台營建客戶碳焦慮的痛點，厚植材料為王策略，如：投資興建爐石研磨二廠等。加上國產繼續落實全台廠區通路與區域聯防策略，2026年更新增汐止二廠、台中新廠等，預期在業界最多的全台28座混凝土廠運作下，營運和獲利可望穩健成長。至於法規環境影響，國產建材隨時採取適當符合法規的措施，並據此修訂公司內部規範及相關作業辦法。在業外方面，國產全台擁44萬餘坪土地，如南港大型開發案預計在2028年取得使用執照，未來隨著相關的國土規劃與都市計畫進程後，都將可持續貢獻集團龐大的潛在開發價值與業外獲利。