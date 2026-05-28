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▲美國國安智庫「詹姆士敦基金會」（The Jamestown Foundation）主席孟沛德（Peter Mattis）(中)傳遭國民黨放鳥。（圖／翻攝畫面）

國民黨主席鄭麗文月初才被爆放鳥日本自民黨青年局訪團，如今《NOWNEWS今日新聞》再掌握，美國國安智庫「詹姆士敦基金會」（The Jamestown Foundation）主席孟沛德（Peter Mattis）日前訪台，國民黨駐美代表秦日新安排和黨主席鄭麗文見面，但鄭麗文沒空改由副主席蕭旭岑見面，黨中央後來卻又以因為馬英九基金會人事風波為由，取消見面。但事實上蕭旭岑當時人早在中國交流，也不知情此事，孟沛德事後知曉後不可置信，覺得國民黨怎麼會這樣。對此，記者致電、詢問國際部主任董佳瑜，但截稿前未讀未回。孟沛德（Peter Mattis）過去曾擔任美國國務卿盧比歐在參議員時的中國政策顧問、美國國會及行政當局中國委員會（CECC）副主任和美國中情局反情報分析師，長期跟台灣政界密切接觸，25日也和綠委王定宇等人一起舉行「川習會後的台美關係」進行交流會。據國民黨涉外人士透露，孟沛德透過國民黨駐美代表秦日新約見國民黨主席鄭麗文，但鄭麗文25日沒有空，改由副主席蕭旭岑見面，但後來黨中央又以當時馬英九基金會人事風波延燒，蕭旭岑在風頭上，所以就先取消會面。不過事實上，蕭旭岑那段時間正在中國參與兩岸交流活動， 26日將參加浙江台灣周活動，直到28日才會回國，孟沛德事後得知，蕭旭岑人是在中國，根本不是受新聞事件影響而不能會面，讓他相當不可置信，覺得國民黨怎麼會這樣。更讓人意外的是，蕭旭岑事前完全沒有收到通知，並不知道鄭麗文沒空改由他碰面一事；而實際上蕭旭岑是在回台後，明天才和孟沛德碰面。涉外人士批評，孟沛德跟盧比歐仍有聯繫，來台灣很常是替他探口風，每年定期跟朝野政黨交流，黨中央故意跟孟沛德說謊，讓他誤以為是蕭旭岑放鳥，事後孟沛德也感到相當無奈，私下更和友人埋怨。