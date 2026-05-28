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科羅拉多洛磯隊的日籍強投菅野智之今（28）日在道奇體育場先發出戰洛杉磯道奇隊，這是他時隔9年再度重返該球場。然而這場備受矚目的賽事，最終以菅野主投4又2/3局被敲6安、失3分承擔敗投收場。面對身兼「投打二刀流」的大谷翔平，菅野雖然在首局便遭大谷狙擊敲出首局首打席全壘打，但直言能和大谷在MLB賽場對決，對此感到很開心，而被狙擊的原因則是自己投高了，完全可以避免，也自認本場內容不差。這是菅野智之自2017年世界棒球經典賽（WBC）準決賽對陣美國隊以來，再度於道奇體育場登板。賽後談及這段經歷，菅野顯得感性：「踏上投手丘時感觸很特別，很想展現出奮鬥的姿態給大家看。這場比賽讓我回想起了當年WBC投球的感覺，雖然結果不盡如人意，但能與大谷在公式賽正式交鋒，我感到很開心。整體來看，這場比賽的投球內容並不需要過度悲觀。」首局雙方交手便火花四射，菅野面對首名打者大谷翔平，在1好1壞後投出一顆93.7英里的直球，隨即被大谷擊出中外野全壘打，這記領先全場的「先發制人」砲，也成為本場比賽的致勝分。菅野賽後坦言：「這兩支全壘打（大谷與弗里曼）其實都是可以避免的，主要是投球高度稍微偏高，這就是代價。」儘管慘遭重擊，菅野隨後展現調整能力。第3局他連續投出變化球，成功以一顆外角低位的直球讓大谷站著不動吞下三振；第5局兩人三度交鋒時，菅野更與大谷纏鬥至滿球數，最終以卡特球迫使大谷擊出滾地球出局，展現了絕佳的投手續航力。此外，菅野在第3局更與捕手展現完美默契，成功牽制跑者，化解了失分危機，證明其投球節奏與細節處理依然保持頂尖水準。對於這場與菅野的「夢幻對決」，大谷翔平賽後也給予高度評價。談及首局全壘打，大谷表示：「擊出瞬間就知道球會飛出去，揮棒感覺非常紮實。」他也提到，儘管昨日右手曾遭觸身球擊中，但並未對投球或打擊造成影響。