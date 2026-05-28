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越南中北部廣治省（Quang Tri）的胡志明公路東線某路段，26日下午2點左右，一輛貨櫃卡車突然爆胎，在極端酷熱的天氣下，竟當場導致瀝青路面炸裂，碎塊四處飛散，甚至波及附近民宅的屋頂。根據越南媒體《Tuoi Tre News》報導與社群媒體平台上傳的影片畫面顯示，當時這輛貨櫃卡車正經過該路段，未料輪胎突然爆裂，隨即引發路面崩裂。目擊者驚恐表示：「爆炸聲像炸彈一樣。瀝青碎片被炸出數百公尺遠，砸壞居民住家的石棉瓦屋頂。」經相關單位檢查，路面剝離受損的區域約為0.9公尺乘0.5公尺。初步判斷，該路段此前曾進行過瀝青加固工程。當地道路管理辦公室表示，當局已派遣人員趕赴現場檢查，以進一步確認路面的受損情況。廣治省近日持續遭受熱浪襲擊，當地氣象部門指出，近日戶外氣溫普遍落在37.5至39.2攝氏度之間，而路面溫度更可能高達70攝氏度。專家分析，高溫導致瀝青軟化、膨脹並降低了路面的承載能力，此時再加上貨櫃車輪胎爆炸瞬間所產生的強大壓力，多重因素夾擊之下，引發了這起驚人的路面爆裂事件。當地氣象部門預計，這波熱浪將持續至28日，最高氣溫普遍在36至39攝氏度之間，部分地區氣溫甚至會超過39攝氏度。