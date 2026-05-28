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▲洪藜恩透露，黃仁勳（如圖）親民地像親戚一樣，親自到包廂打招呼。（圖／翻攝自洪藜恩Threads@reeanne_19xoxo）

▲洪藜恩拿出名片給黃仁勳（如圖）簽名時，他露出一臉納悶的表情。（圖／翻攝自洪藜恩Threads@reeanne_19xoxo）

「兆元男」AI教父黃仁勳訪台期間天天掀起野生捕獲熱潮，從陪爸媽吃紅蟳米糕、發炒麵，到帶全家吃川菜，幾乎走到哪都能引爆圍觀，如今又有網友分享自己在餐廳巧遇黃仁勳的經歷，沒想到他不只主動走進包廂打招呼，還意外收到一張公司名片，讓黃仁勳一臉納悶。前主播洪藜恩在Threads發文，以《我與AI教父的距離》為題分享，透露自己前陣子才因朋友邀請，參觀NVIDIA位於南港的臨時總部，沒想到這次竟直接巧遇黃仁勳本人，最讓她震驚的是，黃仁勳居然還親自走進包廂和大家打招呼，超親民舉動讓現場瞬間陷入慌亂，她的朋友甚至當場拿出CHANEL包給黃仁勳簽名。洪藜恩透露自己日前前往輝達臨時總部參觀，竟意外巧遇黃仁勳，她表示：「因為實在太緊張，一時之間不知道該拿什麼給黃仁勳簽名，只好直接拿出自己的名片請他簽名，甚至還順手遞了一張公司的名片給對方。」她笑說：「Jensen（黃仁勳）表示：？？？」並開玩笑表示希望自己得到「黃爸爸」加持後，公司業績也能像NVIDIA股價一樣「年增140%」。貼文曝光後，網友全笑翻，紛紛留言：「這應該是全台灣最貴的業務開發現場」、「黃仁勳可能第一次收到粉絲遞公司名片」、「這不是粉絲見面會，是商務交流吧」，甚至有人笑稱：「別人追星送花，你直接送公司名片。」除了名片之外，洪藜恩同行友人更是狠角色，直接拿出自己的CHANEL包包請黃仁勳簽名，讓她笑稱：「也算是把能簽的都簽了。」而最讓網友笑翻的，則是洪藜恩最後分享與閨密的對話，她原本傳了好幾張與黃仁勳的合照，詢問哪張適合當封面，結果朋友竟回：「選這張，看起來很像是他要求跟你合照。」一句話瞬間讓洪藜恩笑喊：「真是給足了滿滿情緒價值！」事實上，黃仁勳這次訪台，除了AI與半導體話題，最常登上熱搜的反而是各種「超接地氣」互動，像是陪爸媽吃紅蟳米糕、夜市偷咬路人烤玉米、親自發炒麵與麥香紅茶，甚至連邁巴赫違停被開單都能掀起討論。如今又多了「進包廂打招呼」、「簽名簽到CHANEL包」等新故事，也讓不少網友笑說：「黃仁勳現在根本像台灣國民爸爸。」還有人直言，比起高高在上的科技巨頭，大家更喜歡看到他像台灣親戚般到處亂入、跟路人互動的模樣，「這才是黃仁勳最強的魅力。」