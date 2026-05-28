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▲女兒不只做了貼圖，還送他Q版公仔，讓胡漢龑超開心。（圖／翻攝自啟德機械起重工程-股公司）

▲吊車大王的另一位千金也很漂亮。（圖／翻攝自胡漢龑IG@huboss888）

擁有百億身家的竹北吊車大王、啟德機械起重工程董事長胡漢龑膝下有14名子女，昨（27）日曾在英國留學的大女兒胡閩玹公開露面，分享自製的LINE貼圖，送給爸爸當64歲的生日禮物。只見胡閩玹聲音輕柔地跟爸爸介紹每個圖案，最後還不忘祝爸爸生日快樂，甜美笑容融化眾人，顏值不輸給之前也曾在爸爸貼文中露臉的妹妹。胡漢龑昨日在啟德機械公司的臉書粉專發文，貼出影片寫道：「我的寶貝女兒送給我的64歲生日禮物！」只見影片中，胡閩玹和爸爸一起露面，胡漢龑驕傲介紹：「這我大女兒，留英回來的喔，每年都給爸爸不同的生日禮物，給爸爸一個Surprise」。今年胡閩玹送的禮物是用吊車大王Q版形象所做的LINE貼圖，胡漢龑看到成品後十分開心。女兒接著還一一介紹貼圖細節，表示每個造型和動作都是復刻胡漢龑所繪，包括「超扯手勢」還有他左手中指戴著的超大金戒指，以及他招牌的客家花布衣，種種細節都設計的相當到位。另外，胡閩玹還用這Q版人物做成小公仔讓爸爸留念，胡漢龑非常滿意，打開後驚呼：「哇哇哇這麼可愛喔，好可愛呀！謝謝寶貝女兒」。目前這個貼圖已在LINE上架，售價是90元，裡面共有16款會動的圖案。胡閩玹也自賣自誇地笑說：「我們設計了一系列非常好用的貼圖，而且這個是啟德第一次正式的官方出的東西，所以希望大家可以支持」。不少人都被她甜美的笑容融化，紛紛留言大讚胡漢龑很幸福，有這麼貼心的女兒，「胡董生日快樂！女兒好用心喔」、「生日快樂，貼圖一定支持」、「大女兒很有氣質喔，爸爸很會教」。而胡閩玹的顏值也被稱讚不輸給妹妹，就是之前上網紅阿慈的頻道、轉賣BMW豪車的另一名胡家千金。當時妹妹因為阿慈的影片爆紅，胡漢龑才透露小千金也在自家公司工作，並曝光他與小女兒的合照，讓小女兒討論度極高，IG有4萬粉絲追蹤。