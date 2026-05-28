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洛杉磯道奇隊的二刀流巨星大谷翔平，今（28）日在主場對陣科羅拉多洛磯以「第1棒、投手兼指定打擊」身分先發，不僅首打席轟出本季第9號全壘打、在投手丘上更繳出6局無安打、僅失1分的強勢表現，率領道奇以4：1豪取5連勝，個人也順利進帳本季第5勝。然而，即便繳出近乎神蹟的勝投，大谷翔平賽後臉上卻沒有一絲笑容，反而罕見吐露了自己在場上極度沮喪的真實心境。大谷翔平今日主投6局共用99球，雖然送出7次三振，且全場沒被敲出任何安打，但也投出了多達5次保送，並在第四局因連續保送與內野滾地球失掉唯一的1分。在比賽過程中，轉播甚至多次捕捉到大谷因控球不順而沮喪碎念，甚至罕見飆出粗口的畫面。賽後受訪時，大谷翔平神情淡然且嚴肅地反省：「雖然有很好的防守幫忙，這點算是不錯，但整體而言，我一直無法把球投到自己想要的位置，感覺整場比賽都在跟那種沮喪感格鬥。」對於自己全場奉送5次保送，大谷更直言這是他的大忌：「我真的不想保送打者。對我個人來說，相較於被敲安打，用保送把跑者送上壘包，是一件更令人感到討厭和排斥的事。」儘管大谷對自己的控球極度不滿，但他在關鍵時刻的「變檔飆速」仍展現了頂級王牌的強心臟。第4局上半遭遇一、三壘有人的危機時，大谷翔平瞬間將球速催到當日最快的100.3英里（約161.4公里），連續用火球正面對決、飆出關鍵三振，將失分降到最少。大谷這種在逆境中求勝的特質，讓全場與他搭檔的道奇主戰捕手史密斯（Will Smith）在賽後受訪時讚不絕口：「翔平今天一開始就用全壘打為我們帶來了完美的開局。雖然他在投手丘上的控球確實遇到了一點麻煩，但他成功讓對手完全抓不到球路，並且在最關鍵、最需要的時刻，把球精準地投進去。這真的太棒了！他就是那種在重要關頭絕對能投出關鍵球的偉大球員。」除了強投解危，大谷翔平今日在打擊區同樣驚艷。首局下半面對洛磯隊的日籍強投前輩菅野智之，他逮中一記150公里的四縫線速球，揮出打擊初速111.3英里、飛行距離424英尺的超高速中外野陽春砲，連續兩場登板都在首局開轟，也寫下生涯對戰菅野5打數4安打（含3轟）的恐怖紀錄。雖然經歷了控球的格鬥與掙扎，大谷翔平下場後的防禦率依舊是精采絕倫的 0.82。大谷翔平用這場充滿張力的比賽，再度向全世界展示了他即便在狀態不完美時，仍能統治大聯盟的恐怖實力。