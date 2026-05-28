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國籍低成本航空台灣虎航今(28)日開股東常會,會中有小股東組成自救會陳情,股利發放縮水以及股價腰斬,希望可以提高股利發放。董事長黃世惠表示,必須保留必要盈餘以厚植核心競爭力,而股價則由資本市場決定,會定期舉辦法說會,維護投資人資訊透明度,為股東創造長期價值。台灣虎航今收盤價54.8元,跟最高價去年5月份的108元幾乎砍半。黃世惠說,去年虎航配發每股6.05元(含1.16元資本公積發放)為回饋疫情期間股東的支持。今年度經董事會決議配發每股現金股利2.42元,在同業中仍名列前茅。面對未來地緣政治導致的油價波動與新機隊引進計劃,公司必須採取穩定且永續的財務策略,保留必要盈餘以厚植核心競爭力。黃世惠說,今年初台灣虎航因著優化勞動條件,進行航線全面檢討,調整較低效益的航線,將運能聚焦於高回報的航線。雖油價回落低檔時點目前尚未明朗,台灣虎航仍樂觀看待今年營運表現,未來將持續滾動式檢討市場狀況,積極拓展潛力航點,努力提升營運效率與獲利能力,朝永續經營為企業發展目標。台灣虎航第一季財報再度刷新歷史新高,營收達55.38億元,稅後淨利衝上13.35億元、年增率高達41.6%,每股盈餘為2.91元,平均載客率達92.2%,再度蟬聯國籍航空獲利能力之冠。黃世惠指出,今年1至4月累計營收已達71.9億元,較去年同期成長21%,累計平均載客率達91%的高水準,展現卓越的經營成效。