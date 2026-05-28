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莫允雯今（28）日在IG曬出鑽戒，寫下「One less lonely girl」，宣布求婚成功喜訊，經紀人也回應，其實今年初就求婚成功，但因為兩家人在不同地方，想親自與家人告知再公開，不少粉絲看到都替她開心，湧入留言區恭喜。關於莫允雯被求婚，經紀人透露，「允雯其實在今年年初就被求婚了，但因為兩家人都在不同地方，他們想要親自與家人告知再公開，我也是這個月月初才知道這個喜訊，至於細節，就當面問她囉！」莫允雯今年2月被拍到和一名男性甜蜜吃火鍋，期間還作出假裝生氣的表情，嘟嘴、怒瞪等向對方撒嬌。之後兩人還一起去逛街，莫允雯不斷露出的甜蜜笑容與自然互動，似乎已穩定交往許久，經紀人也大方證實戀情，日前莫允雯出席活動時也分享，男友小她2歲，從事廣告業，如今求婚成功，許多粉絲都湧入恭喜。