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市府反擊：民調不能只挑想看的

交通與托育數據反擊：多項指標居全國第一

《遠見雜誌》近日公布2026年縣市長施政滿意度調查，其中，國民黨籍桃園市長張善政在六都首長排名「倒數第2」，引來民進黨桃園市長參選人黃世杰批評，張善政不僅對市政冷漠，甚至以「沒有評論」避談相關民調，如此高傲態度令人難以接受。對此，桃園市政府新聞處長羅楚東呼籲，黃世杰應摒棄意識形態，否則恐陷入「沈伯洋化」的政治路線。羅楚東表示，張善政上任以來，多份媒體民調包括《天下雜誌》、《經濟日報》、《TVBS》、《中國時報》、《風傳媒》與《三立》等，都曾顯示桃園在施政滿意度、幸福感與光榮感等指標中，名列六都前段班，甚至多次奪下第1。他強調，若只引用單一民調片段批評市政，並不客觀，並批評部分政治人物「逢桃園必唱衰」，恐讓公共討論失焦。面對外界指稱張善政施政表現不佳，羅楚東指出，在該份民調中，張善政實際施政分數為六都第2，並非外界解讀的倒數情況。他表示，若只擷取特定排名或數據，只挑自己想看的部分，並非閱讀理解問題，而是政治選擇性操作。羅楚東進一步說明，張善政上任後推動多項政策，包括「可負擔住宅」、「國中小營養午餐與教科書免費」、「代理教師全年聘期」、「擴大肺癌篩檢」以及「新生兒罕病篩檢補助（含SMA）」等，皆為全國或六都首創政策。重大建設方面，包括「市立醫院」、「中壢體育園區（大巨蛋）」、「捷運綠線、棕線、橘線、青線、銀線」以及第二市政園區等，也持續推動中。針對黃世杰指控交通與托育議題，市府強調並未迴避問題，在交通方面，桃園114年車禍死亡、行人死亡下降幅度均為全國第1，每十萬人死傷下降幅度同樣領先全國；近三年亦完成約70項道路瓶頸改善工程。托育政策方面，桃園推動「公私雙軌托育模式」，準公共托育簽約率達95%，居六都第1，整體托育覆蓋率亦達55%，展現政策成果。最後，羅楚東強調，市民期待的是務實治理，而非情緒動員或政治標籤，不需要評論型政治人物。與此同時，他也呼籲外界回到政策討論本身，少一些政治攻防、情緒輸出，多一些具體建設，才是對桃園市民真正負責的態度。