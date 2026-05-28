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根據主計總處的統計，今（2026）年4月的全台消費者物價房租類指數，4月房租指數達 110.21 寫下歷史新高，年增率為 1.86%，這個租金「漲聲不斷」的壓力，讓租屋族直呼：「很有感！」，就有名感同身受的女網友上網發文，強調今年房東突然喊漲五千元租金，於是匿名求助廣大網友，想知道自己是不是該直接拿出存款來買房！這名網友發文表示，現在的月租金大約三萬七，若改成貸款買房的話似乎可以買到1000萬左右的房子，分析她現在的狀況，目前與同住另一半也都有存款，兩人都在股市市場有著約一百多萬，各自也有現金存款能夠支付買房頭期款。這篇發文一PO出，就釣出不少網友力挺她買房，有人認為：「自住房絕對要買，生活品質會提升很多」，也有人認為：「買房付貸款可當作存款，雖然有些利息以及少部分房價波動風險，但就像買車租房一樣都本來都需要付出，但租房繳房租給房東後，就甚麼都沒有」。觀察市場風向，確實在這波租金上漲的壓力下，許多民眾都選擇「從租轉買」，其中不乏年輕女性，寧可背房貸，也不願意白白讓每個月高額的租金，來替房東還貸款，最後多年後自己還是「無殼一族」。還有網友留言分享，自己在28歲就決定買房，因為買房不怕被房東漲房租，不怕被趕走，房子內也可做自己想改造的方式。更有不少網友都建議原PO可以先搬離漲租的住處，觀望合適的預售屋，為將來搬入新家做準備，這樣不僅屋況全新，且具備低自備款與分期等雙重優勢。確實觀察全台新屋交易比例，也罕見「突破五成」，甲山林房地產理財中心指出，交易比例增加主要因為預售屋具備「低自備、分期付款」的優勢，吸走了市場上的剛性買氣；相比之下，中古屋因為需要高額自備款，而且面臨銀行限貸的條件，反而不是這波首購與換屋族的首選！因此，看準市場需求，甲山林新預售案「星河帝寶」也提供3%低首付的預售屋方案，大幅降低了購屋族的「進場門檻」，以新北地區為例，近期像是三重等地段，都是相當推薦的購屋熱區。