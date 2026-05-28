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WEGO台灣首店明開幕！台北獨家「點點蕾絲綁帶痛包」曝

▲東京原宿潮流WEGO品牌強勢登台。（圖／WEGO提供）

▲WEGO海外首發的台北限定款「點點蕾絲綁帶手提包 S」搶先亮相。（圖／WEGO提供）

▲「點點蕾絲綁帶手提包 S」1799元，有4色可選。（圖／WEGO提供）

▲WEGO台北獨家「點點蕾絲綁帶手提包」，夾層眾多、功能實用。（圖／WEGO提供）

近百坪門市搶先看！WEGO台北誠品武昌店照一覽

▲WEGO台灣首店空間近百坪，商品琳瑯滿目。（圖／WEGO提供）

▲主打時下年輕人流行服飾。（圖／WEGO提供）

更棒的是，WEGO同步證實：「誠品板橋店6月26日」將接力開幕。

▲WEGO潮流女裝可見浪漫荷葉邊、小圓點點等元素。（圖／WEGO提供）

▲WEGO也有充滿街頭文化的男裝商品。（圖／WEGO提供）

日本UNIQLO、GU最大勁敵「WEGO」，繼官方搶先曝光必買偶像應援「推活周邊商品」，獨家台北限定款「點點蕾絲綁帶手提包」；近百坪台北實體門市搶先看。台灣蔚果股份有限公司（總部：東京都港區董事長：園田恭輔）旗下所經營的生活風格文化商店「WEGO」，是東京原宿的潮流指標，在日本擁有約180間分店；繼UNIQLO、GU、niko and...，又一日本熱門品牌進軍台灣。看準西門町為台北市青少年文化與街頭文化的中心，聚集觀光客與在地年輕族群活力；而誠品生活武昌店主打「自在遊嬉，打造新鮮樂潮」概念，成為與「WEGO」全台首店選址。WEGO以WEGO YOUR CITY精神推進海外發展，讓大家不用再等出國飛日本，就能買到與日本同步零時差的潮流文化商品。所謂「痛包」，源自日文「痛（いた）ita」；是指粉絲們為了表達對偶像或動漫角色的熱愛，將大量徽章、娃娃等周邊商品裝飾於透明層的包款，名稱源自形容熱情狂熱到旁人覺得「太狂了」的趣味流行語。作為引領「推活文化」痛包人氣品牌的驕傲，WEGO特別推出獨家台北限定款「點點蕾絲綁帶手提包」，以今年火紅的點點圖案為靈感，在兩側搭配有如馬甲綁帶造型的蕾絲緞帶；打造出具有緩衝效果的中央隔層口袋、可拆卸隔層等多元機能性設計，並擁有白色、淡粉色、淡藍色、淡綠色共4款春夏清新色調。全台首店WEGO台北誠品武昌約有89坪，近百坪空間提供各式女裝、男裝、鞋包配件、飾品小物、生活用品等全系列商品。官方透露：「未來不僅將陸續引進與日本零時差同步的話題新品，更預計推出備受期待的韓星聯名企劃、人氣藝人與KOL獨家合作等系列商品，期待為台灣街頭穿搭文化注入更多元的風格選擇。」開幕日期：2026年5月29日（五）11:30營業時間：11:30-22:00地址：誠品生活武昌店4F（台北市萬華區武昌街2段77號）