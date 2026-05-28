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八年級生根本是SSR開局？他列7大優勢全吵翻

「2008金融海嘯都還在上學完美躲過」、「小時候手機不發達沒有短影音」、「就業環境完善，勞權意識抬頭」、「科技業爆發薪資優渥」、「股市大爆發」、「AI機器人還在初期無法取代人類，無法想像後面年輕人要面對的競爭」、「部分男生只要當四個月兵」

▲8年級生的童年3C都還不發達，因此創造了許多有別於現在小孩童年回憶更多元化。（示意圖／PhotoAC）

八年級生背景的唯一敗筆！房價居高不下：根本扛不住

「唯一敗筆就是新青安讓房價上漲太快 ，晚兩年再推出就真的完美了」、「房價也好幾倍，賺的錢還不是要給6、7年級炒房的人」、「房價根本完全扛不住，靠股市最後還是都繳給房子了。」

▲不少八年級生表示，房價就是這個世代唯一的敗筆，居高不下的房價一般人根本扛不住。（示意圖／記者徐銘穗攝）

每個世代身處的環境總是會有不少優缺點，近日有網友列舉8年級生的7大優勢，包括躲過2008年金融海嘯、童年也沒有短影音荼毒、現在又碰上科技業爆發、股市大漲等，大讚8年級是「百年來最好幸運時代」。結果貼文引起廣大熱議，有人認同也有人不認同，其中認同者也有人表示：「唯一最大敗筆就是房價已經居高不下，根本已經扛不住。」有網友在社群平台「Dcard」貼文指出，8年級生擁有許多前後世代難以複製的優勢，列舉7大點包括，諸如此類講不完，相較前一代七年級非洲R卡，我們根本是SSR開局。貼文曝光後，不少網友紛紛回應「小時候真的好有趣，沒有3C的荼毒真的很幸運」、「我們是最後一代經歷沒有3C的時代，也是見證3C起飛的年代」、「8年級生真的蠻贊同的，小時候如果有短影音，我絕對考不上現在這間學校」、「童年現在想起來真的好充實，現在28歲資產也有900萬了」。不過也有人反對表示「幸不幸運其實還是看投胎吧，背景好就爽爽過，階級已經固化，沒有靠自己努力就能翻身的了」、「金融海嘯還在上學也沒躲過啊，你爸媽經歷什麼你可能也都有經歷，只是你還小不懂而已」、「真正的房產都落入六年級尾、七年級手裡了啊，你八年級的還不是買不起房，都在租屋繳錢給他們」。《NOWNEWS》記者本身也是8年級生，這篇貼文確實挺貼切8年級生的寫照，童年在沒有3C發達的情況，跟同儕真的有別於現在小孩的回憶更為豐富；另外包括股市爆發、見證AI誕生都有參與到，確實很難想像未來AI、機器人如果真的發展超級成熟，新一代年輕人應該如何與之競爭。許多認同者也表示：只能說每個世代都有自己會遇到的問題，現在回頭看來，會覺得自己世代算幸運的嗎？