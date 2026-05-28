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數據揭秘：全台 8 萬車主，沒樁也能靠「路網」生活

公共路網普及 ： 目前全台公共充電站（含超級充電站與第三方樁）已突破 3,700 座，數量正式超越全台加油站總數。

： 目前全台公共充電站（含超級充電站與第三方樁）已突破 3,700 座，數量正式超越全台加油站總數。 充電不再焦慮： 全台已設有 115 座超級充電站，透過快速補電，即便無法在家充電的車主，靠「外充」模式也能輕鬆應付日常通勤需求。

▲里程焦慮終結！Tesla 在台已設有 115 座超級充電站，搭配全台突破 3,700 座的公共路網，密度已正式超越加油站，讓家中「沒樁」的車主也能隨時輕鬆補電。（圖／Tesla 提供）

算盤打起來：年省 3 萬元！電費僅油資 1/5

年度燃料開銷（行駛 2 萬公里）：



Tesla Model 3 LR： 約 $7,400 元（以在家充電計算）



同級進口燃油車： 約 $40,000 元



👉 年度電費僅需油資的 1/5，現省超過 3.2 萬元！





每公里行駛成本：



Tesla Model 3 LR： 約 $0.37 元



同級進口燃油車： 約 $2.0 元



👉 每公里支出同樣僅為燃油車的 1/5，長期持有負擔極低。





5 年累積節省： 高達約 $163,000 元，省下的油錢幾乎能再買一台重型機車。





▲養車成本大解密！以 Tesla Model 3 Long Range 為例，每年電費支出僅約同級燃油車的五分之一，換算下來一年激省逾 3 萬元。（圖／Tesla 提供）

特斯拉發錢！補助 5 萬元助社區「友善化

」

5 萬元補貼 ： 若社區尚未開放安裝家用充電座，透過認證廠商成功推動開放後，社區有機會獲得最高 50,000 元 安裝費用折抵。

： 若社區尚未開放安裝家用充電座，透過認證廠商成功推動開放後，社區有機會獲得最高 50,000 元 安裝費用折抵。 專業溝通： 針對安全迷思，Tesla 提供官方安全數據協助與管委會協商，目前全台已有逾 400 個社區成功轉型。

「沒充電樁也能買電動車嗎？」這無疑是台灣準車主在考慮「油轉電」時最糾結的問題。電動車龍頭特斯拉 Tesla 今（28）日首度公開台灣近 8 萬名車主的真實用車數據，揭秘即便家裡沒樁，靠著全台已「超車加油站」的充電網點如何維持通勤，更精算年省 3 萬元的省錢關鍵，並同步公開最高 5 萬元的「大紅包」補助領取攻略。根據 Tesla 內部統計，截至 2026 年 3 月，在台掛牌數已突破 78,000 輛。針對大眾最擔心的充電便利性，數據給出了答案：Tesla 指出，在油價震盪時代，電動車的持有成本極具優勢。以熱銷純電房車為例，養車成本對比如下：針對想裝樁卻受阻於管委會的車主，Tesla 推出升級版「」，解決家裡充電的最後一哩路：「家裡沒樁」已不再是入主電動車的門檻。透過全台超車加油站數量的 3,700 座充電網解決即時需求，再配合 5 萬元補助計畫優化居家環境，現在正是「油轉電」的最佳時機。