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▲朱軒洋因為緋聞影響形象，成為觀眾眼中爭議人物，但近期又將有新戲《欠妳的那場婚禮》推出。（圖／記者吳翊緁攝）

▲張孝全（如圖）在《欠妳的那場婚禮》扮演朱軒洋的中年時期，有去看過他練歌，認為他剛開始程度不行，後面真的有明顯進步。（圖／記者吳翊緁攝）

▲蘇慧倫（如圖）在《欠妳的那場婚禮》與張孝全飾演夫妻，有精彩對手戲。（圖／記者吳翊緁攝）

《影后》金鐘獎編導嚴藝文新戲《欠妳的那場婚禮》，找來朱軒洋與張孝全接力扮演男主角的年輕、中年時期，她坦言當初相中朱軒洋時，他已經因為緋聞沉寂一年多沒演戲，雖然沒人反對，但她知道勢必是個挑戰，稱讚他交出非常動人的表演。但今（28）日該劇記者會朱軒洋並未出席，而是電話上對嚴藝文表示不想自己的事情模糊焦點、影響到其他人，讓她有些心疼，忍不住哽咽泛淚。朱軒洋本是各方看好外型、實力都不錯的新秀，也曾因《黑的教育》得到金馬獎最佳男配角，不過背著網紅女友Cindy劈腿吳卓源事件，造成形象大受影響，一度消失在公眾眼前。上個月底朱軒洋宣告與吳卓源復合，又牽扯出與合作《欠妳的那場婚禮》蒲禾菲多次戲外私約的八卦，他主動迴避該劇記者會，讓嚴藝文說道：「 我希望他今天可以一起來，也感謝他不願自己的事影響其他人，謝謝他這麼善良，有點小小心疼。」說到語帶哽咽，也流下眼淚。嚴藝文坦言一直很欣賞朱軒洋的演出，他的作品每一部都有看，說道：「我應該是第一個找他來拍戲的，第一次看到他是80公斤出頭的小胖子，為此減了14公斤。」由於飾演意氣風發的樂團主唱，朱軒洋需要練歌、練舞，結果第一次練唱，嚴藝文和扮演他中年階段的張孝全都到場，聽到他的歌喉，張孝全忍不住看向嚴藝文，她說道：「你是不是想說我死定了？」原來朱軒洋不僅被稱是音癡、跳舞也有肢體障礙。因而嚴藝文要常常對朱軒洋喊話：「你可以的，我比你還相信你。」她形容朱軒洋是直覺型的演員，不太能用框框架在他身上，他覺得詞不對，就照他的方式改，到後來看到朱軒洋的歌舞都有明顯的進步，有一種「望子成龍」的感覺，表示：「我自己後來都試著上台在兩百多個人面前唱歌，聲音一直在抖，那真的很不容易。」拍攝過程中張孝全、蘇慧倫等前輩也都給他很多支持。她與朱軒洋合作後一直都有聯絡，鼓勵他用自己的作品說話，讓角色、才華幫他說話，坦言：「我們這個行業就是這樣。」真心希望他能在首映會透過大銀幕看自己的演出，只是他到時會不會出來宣傳？嚴藝文也沒有答案。《欠妳的那場婚禮》6月20日起每週六晚間9點在公共電視台、公視+播出，Netflix 全集上線。